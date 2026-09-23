Nueva York. A pesar de competir en la que quizá sea la división más difícil del béisbol, los Rays de Tampa Bay han sido los mejores de la liga esta temporada.

Los Rays, siempre ahorradores, se aseguraron su quinto título de la División Este de la Liga Americana tras imponerse por 6-1 a los Yankees de Nueva York en el segundo partido de una doble jornada disputada el martes, en la que Drew Rasmussen solo cedió un hit en 6 2/3 entradas y Yandy Díaz conectó dos sencillos de dos carreras.

Tampa Bay se proclamó campeón de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde 2021 y superó a aquel equipo por tres días, al conseguir el título de división más temprano de la historia del club. El club también se proclamó campeón de división en la temporada 2020, acortada por la pandemia, así como en 2010 y 2008, cuando llegó a la Serie Mundial y logró la primera temporada con balance positivo de la franquicia.

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“Significa mucho”, dijo Díaz a través de un intérprete. “Es una división difícil. Es una división muy reñida casi todos los años. Con este equipo lo sabíamos desde el principio, pero aun así creíamos en nosotros mismos en todos los sentidos. Así que aquí estamos, en el Yankee Stadium, celebrando, y nos sentimos muy felices de haberlo conseguido”.

Tampa Bay (96-61) ha conseguido una ventaja de seis partidos sobre los Yankees (90-67), segundos clasificados, a falta de cinco partidos por disputar, y será el cabeza de serie n.º 1 con ventaja de campo en los playoffs de la Liga Americana. Los Rays están a dos partidos de los Milwaukee Brewers, que cuentan con el mejor récord de las Grandes Ligas y la ventaja de jugar en casa durante toda la postemporada.

Los Rays llevan liderando la división desde el 27 de junio y han pasado 128 días en primera posición, por delante de los Yankees, que solo han podido contar con Aaron Judge durante 66 partidos debido a una fractura en la costilla derecha y a una molestia en la pantorrilla derecha que probablemente mantendrá al bateador fuera de la serie de comodín al mejor de tres que se disputará la próxima semana en casa.

El Tampa Bay se situó inicialmente en primera posición tras imponerse por 8-5 a los Chicago White Sox el 14 de abril, pero perdió el liderato a pesar de ganar 13 de 18 partidos. Los Rays recuperaron el liderato tras imponerse por 4-1 en Boston el 10 de mayo y lo mantuvieron hasta el 13 de junio, cuando perdieron siete de 13 partidos.

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“Hemos jugado muy bien al béisbol hasta ahora”, afirmó Rasmussen, que se sometió a una operación de codo en 2023. “Tuvimos un comienzo un poco lento en abril, pero por cómo hemos jugado desde principios de mayo, este grupo es diferente. Nos lo pasamos muy bien juntos. Nos encanta estar juntos e intentamos pasar todo el tiempo que podemos juntos”.

Los Rays se hicieron con su último título de división tras regresar al Tropicana Field y registrar un balance de 55-26 en casa esta temporada. El año pasado, Tampa Bay terminó con un balance global de 77-85 y disputó sus partidos como local en el Steinbrenner Field, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees, ya que el techo abovedado del Trop se desprendió durante el huracán Milton en octubre de 2024.

Los Rays se han asegurado el título de la División Este de la Liga Americana tras conseguir la aprobación de un plan de financiación que les permitirá construir un nuevo estadio en Tampa (Florida), cuya inauguración está prevista para 2029.

“Con todo lo que ha pasado la franquicia, poder lucir esta noche el escudo de Tampa Bay en el pecho, el cuerpo técnico, los jugadores de Tampa Bay, todo ello… es realmente especial", afirmó el presidente de operaciones de béisbol, Erik Neander.

Después de que el cerrador Bryan Baker eliminara al novato de los Yankees, George Lombard Jr., para conseguir el último out, los Rays se dieron la mano en el campo y se abrazaron cerca del banquillo para dar comienzo a su celebración.

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Mientras muchos aficionados de los Yankees abandonaban el estadio, los seguidores de los Rays se acercaron al banquillo de los visitantes y comenzaron a vitorear a los recién coronados campeones de división. Cuando la fiesta se trasladó al interior, los Rays se rociaron unos a otros con champán y cerveza mientras saltaban y bailaban al ritmo de la música a todo volumen en su vestuario.

“Estoy muy contento porque este es un grupo especial”, declaró el tercera base y candidato al MVP de la Liga Americana, Junior Caminero. “Cuando llegué al primer día de los entrenamientos de pretemporada, vi a este grupo y pensé: “Este año tenemos un equipo de playoffs”, y lo hemos conseguido».

Rasmussen mantuvo a los Yankees sin hits hasta que Heliot Ramos abrió la séptima entrada con un doble al jardín izquierdo. El lanzador diestro abandonó el partido tras conceder una base por bolas a Jazz Chisholm Jr., pero Kevin Kelly eliminó a Austin Wells tras permitir el sencillo de Lombard que impulsó una carrera.

Tras terminar con tres hits en la derrota por 2-0 del primer partido, los Rays prácticamente se aseguraron el título de la división con una séptima entrada de tres carreras en el segundo encuentro. Taylor Walls conectó un sencillo de toque y Díaz bateó un sencillo de línea al centro del campo, lo que les dio una ventaja de 4-0. Díaz sumó otro sencillo de dos carreras en la novena entrada, con el que alcanzó su hit número 175, el mayor número de la Liga Americana.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.