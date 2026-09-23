Seattle. El bateador de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, dio un paso adelante el martes por la noche en su lucha por la Triple Corona.

Esta semana aún le queda mucho trabajo por hacer.

El principal candidato al título de MVP de la Liga Americana bateó 2 de 4, con su 41er jonrón y tres carreras impulsadas, en la victoria por 7-0 de los Astros sobre los Seattle Mariners. Álvarez conectó un sencillo impulsor en la primera entrada, recibió una base por bolas intencionada en la segunda y, a continuación, bateó un jonrón de 386 pies en la octava con una velocidad de salida de 109.5 mph.

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“A estas alturas, no dejo de preguntarme por qué los lanzadores le lanzan”, dijo Christian Walker, primera base de Houston. “Parece que siempre está a la altura en los momentos decisivos. Ahora mismo es un bateador muy peligroso”.

Álvarez, un hombre reservado y poco expresivo, convocó una reunión del equipo después de que los Astros (78-79) sufrieran una barrida ante Atlanta el domingo, lo que les hizo perder el liderato de la División Oeste de la Liga Americana. Su actuación del martes fue fundamental para que Houston empatara con los Texas Rangers en lo más alto de la clasificación, a falta de cinco partidos para el final de la temporada.

“Lo ha demostrado a lo largo de todo el año”, afirmó Josué Espada, entrenador de los Astros.

El jonrón de dos carreras de Álvarez al jardín derecho le igualó con Junior Caminero, de los Tampa Bay Rays, en el liderato de la Liga Americana con 41 jonrones. Álvarez es el primero en promedio de bateo, con un .314 —cinco puntos por delante de Chandler Simpson, de Tampa Bay— y suma 102 carreras impulsadas, seis menos que el bateador de los Orioles de Baltimore, Pete Alonso, líder de la Liga Americana en este apartado.

Alonso impulsó tres carreras con dos jonrones el lunes contra Toronto, pero el partido del martes en Baltimore se suspendió por la lluvia debido al mal tiempo. Está previsto que disputen una doble jornada el miércoles.

Álvarez suma seis jonrones desde el 1 de agosto, y este bateador designado de 29 años ha impulsado ocho carreras en los 17 partidos disputados en septiembre. Necesitará más para convertirse en el primer ganador de la Triple Corona del béisbol desde Miguel Cabrera en 2012.

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Álvarez lidera la Liga Americana en porcentaje de slugging (.601), OPS (1.032), bases totales (329) y bases por bolas (106). Logan Gilbert concedió una base por bolas intencionada a Álvarez en la segunda entrada del martes, lo que supuso la 33ra vez para Álvarez esta temporada, lo que ya constituye un récord de la franquicia.

Ha sido una temporada histórica para este cuatro veces All-Star, después de que en 2025 se viera obligado a disputar solo 48 partidos debido a una fractura en la mano y una lesión en el tobillo.

Si gana el premio MVP de la Liga Americana, el bateador cubano se unirá a Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, como los únicos jugadores que han ganado un premio MVP desempeñando principalmente el papel de bateador designado. Ohtani estuvo a punto de conseguir la Triple Corona en 2024 tras liderar la Liga Nacional en jonrones (50) y carreras impulsadas (130), pero su promedio de bateo de .310 quedó ligeramente por debajo del .314 de Luis Arráez.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.