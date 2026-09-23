Los Ángeles. Se espera que Shohei Ohtani vuelva a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles hoy miércoles tras un periodo en la lista de lesionados.

Esta superestrella, que juega en ambas posiciones, lleva en la lista de lesionados desde el 9 de septiembre debido a una inflamación del bíceps derecho y a unas molestias persistentes en la rodilla izquierda.

El entrenador Dave Roberts ha declarado que Ohtani se encuentra “bastante” mejor.

“Yo diría que, si antes era un cinco, ahora probablemente sea un ocho o un nueve”, afirmó Roberts el martes, antes de que los Dodgers se enfrentaran a San Diego.

PUBLICIDAD

Los Dodgers se han proclamado campeones de la División Oeste de la Liga Nacional por decimotercera vez en catorce años sin Ohtani, quien se encontraba en Los Ángeles recibiendo tratamiento cuando el equipo venció a Cincinnati a domicilio la semana pasada. Ahora, al cuatro veces MVP le quedan cinco partidos para sumar algunos turnos al bate antes de que comience la postemporada.

Es probable que Ohtani vuelva a ocupar su puesto como primer bate de los Dodgers, sobre todo frente a lanzadores diestros. Mookie Betts ha estado encabezando la alineación y este mes tiene un promedio de bateo de .373.

“Probablemente eso es lo que acabará pasando, pero aún no lo he decidido del todo”, dijo Roberts, y añadió que tendría en cuenta el valor de Betts como primer bate frente a los lanzadores zurdos. “Tengo que pensar en la estructura general de la alineación”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.