Minneapolis. Los Timberwolves de Minnesota llegaron a un acuerdo el miércoles con el ala-pívot Jonathan Kuminga para un contrato de dos años y 12.4 millones de dólares, según una fuente con conocimiento del acuerdo.

Esta persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el equipo aún no había confirmado el acuerdo. ESPN informó de que el contrato de Kuminga incluye una opción de jugador para la segunda temporada, lo que daría al séptimo elegido en el draft de 2021 la oportunidad de salir al mercado de agentes libres dentro de un año.

Kuminga cubrirá una necesidad evidente en la zona interior de los Timberwolves, que traspasaron a Julius Randle y Naz Reid como parte de la incorporación del base LaMelo Ball durante el mercado de fichajes de verano.

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Kuminga, que cumplirá 24 años el 6 de octubre, promedió 16,1 puntos —la mejor marca de su carrera— durante la temporada 2023-24 con los Golden State Warriors, equipo que lo seleccionó en el draft, pero que nunca encontró el papel adecuado para él antes de traspasarlo finalmente a los Atlanta Hawks en febrero. Kuminga perdió la confianza del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y quedó fuera de la rotación la temporada pasada, lo que hizo que su marcha fuera inevitable. Solo disputó siete de sus últimos 38 partidos con los Warriors.

Tendrá la oportunidad de empezar de cero con los Timberwolves, un equipo con muchas ganas, que se enfrentará al reto de encontrar suficientes oportunidades de tiro para Kuminga y su compañero en la posición de alero, Jaden McDaniels, en una alineación que girará en torno a Ball y a la superestrella Anthony Edwards. En 278 partidos de la NBA, Kuminga ha promediado 12,5 puntos y 22.1 minutos. Tiene un porcentaje de acierto en tiros de campo del 50.2 %.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.