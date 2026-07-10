El primera base de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, y el jardinero de los Cardinals de San Luis, Jordan Walker, participarán en el Derby de Jonrones en Filadelfia el lunes por la noche.

Harper y Walker se unen al jugador venezolano de Boston Willson Contreras, al de Kansas City Jac Caglianone, al dominicano de Tampa Bay Junior Caminero y a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, en la competición que se celebrará en el Citizens Bank Park. Los otros dos participantes aún no se han dado a conocer.

Harper, que tiene un promedio de bateo de .261 con 20 jonrones y 57 carreras impulsadas, ha sido seleccionado para su noveno Juego de las Estrellas como “Leyenda” en el evento de mitad de temporada del béisbol. El bateador, de 33 años, intentará convertirse en el quinto jugador en ganar varias ediciones del derbi. Y Harper intentará lograrlo ante la afición local —una vez más—. La última vez que lo ganó fue en 2018 en Washington, cuando formaba parte de los Nacionales.

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Walker, de 24 años, ha sido seleccionado para el All-Star por primera vez y está cuajando una temporada espectacular. El jueves por la noche conectó su jonrón número 22. El jugador, elegido en la primera ronda del draft de 2020, llegaba a ese día con un promedio de bateo de .294, un OPS de .889 y 70 carreras impulsadas, la cifra más alta de las Grandes Ligas.

Será el octavo jugador de los Cardinals en participar en el torneo, sumándose a Jack Clark (1985), Ray Lankford (1997), Mark McGwire (1998-99), Jim Edmonds (2003), Albert Pujols (2003, 2007, 2009, 2022), Matt Holliday (2010-11) y Carlos Beltrán (2012).

Ningún jugador de los Cardenales ha ganado nunca el derbi.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.