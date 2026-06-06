Los Toritos de Cayey, Azucareros de Yabucoa y Petateros de Sabana Grande colocaron sus respectivas series finales de sección a punto de barrida ayer viernes, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los tres equipos dominan sus series 3-0 y están a un paso de avanzar al Carnaval de Campeones, antepenúltima etapa del torneo.

En la Central, los Toritos derrotaron 5-2 a los Pescadores del Plata de Comerío con 6.1 entradas del estelar derecho Freddie Cabrera, quien permitió una carrera. Lanzaron en relevo Yadier Cruz y Ramesis Rosa, quien consiguió el salvamento con 1.2 episodios en cero.

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En el Sureste, los Azucareros blanquearon 5-0 a los Leones de Patillas al combinar en la loma a Noel Pinto, Marcos Santa, Alberto Rosario, Joan Román y Jonnathdel González.Yabucoa apenas ha permitido una carrera en los tres juegos de la serie.

En el Suroeste, el estelar zurdo Miguel Ausúa tiró el juego completo y ponchó a 10 en la victoria 4-2 de los Petateros sobre los Cafeteros de Yauco. Cristopher Toro encabezó la ofensiva con dos carreras empujadas.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos asumieron el control de su serie 2-1 al imponerse 3-1 sobre los Artesanos de Las Piedras con el estelar derecho Rubén Ramírez en ruta completa. Ponchó a siete y apenas dio paso a dos hits.

Noel Pinto fue el iniciador y uno de cinco lanzadores de Yabucoa que se combinaron para derrotar a Patillas. ( Suministrada / Gilmari Cruz )

Fue el primer revés del año para Adalberto Flores, quien ahora tiene marca de 10-1.

Flores trabajó siete episodios y permitió dos carreras, una de ellas inmerecida.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián defendieron su casa y se fueron al frente 2-1 en su serie al vencer 5-2 a los Libertadores de Hormigueros con 6.1 episodios de Anthony Borrero, Lanzador del Año 2026. Oscar Rivera se apuntó el salvamento. César Morillo bateó de 4-3 con dos carreras impulsadas.

En la Metro, los Gigantes de Carolina se robaron el juego en la carretera al imponerse 5-4 sobre los Guardianes de Dorado para tomar la delantera 2-1 en la serie. Ángel García empujó dos anotaciones, Héctor Quiñones fue el lanzador ganador con seis entradas y Gerald Barrios logró el salvamento con 1.2 episodios en cero.

En el Norte, los Tigres de Hatillo dejaron en el terreno 6-5 a los Titanes de Florida con hit de oro de Jassiel Casul en la parte baja del noveno episodio para irse al frente 2-1 en la serie.

En el Sur, los Peces Voladores de Salinas respondieron con triunfo 10-8 sobre los Maratonistas de Coamo, que vieron detenida una cadena de ocho victorias. Julio Carrión y Christian Santiago remolcaron tres carreras cada uno. La serie favorece 2-1 a los Maratonistas.