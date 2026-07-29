El puertorriqueño Javier Báez fue activado el martes por los Tigers de Detroit tras permanecer cerca de tres meses fuera de acción por una lesión en el tobillo izquierdo, un regreso que describió como uno de los momentos más emocionantes de su carrera reciente.

“Se siente genial. Estoy bien emocionado de volver a un terreno de Grandes Ligas y listo para ayudar a este equipo”, expresó Báez según un reportaje de Yahoo! Sports.

El campocorto contó a ese medio que la rehabilitación fue mucho más larga y complicada de lo previsto. Cuando parecía estar cerca de regresar, el tobillo volvía a resentirse, obligándolo a reducir la intensidad de su recuperación.

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“Fue duro. Había días en que me sentía muy bien, pero cuando trataba de exigir un poco más el tobillo, todavía no estaba listo”, comentó.

Báez recordó que, al lesionarse, su mayor temor era haber sufrido una fractura que requiriera cirugía y pusiera fin a su temporada.

Una vez comenzó a disputar partidos de rehabilitación en Lakeland y con Triple-A Toledo, recuperó la confianza al comprobar que el tobillo respondía sin problemas.

El boricua aseguró que el tiempo alejado del terreno le hizo valorar aún más el béisbol.

“Solo quería volver a disfrutar del juego y ayudar al equipo”, dijo Báez, quien siguió de cerca la temporada de Detroit desde la lista de lesionados y confía en que los Tigers aún pueden recuperar el ritmo ganador.

“Tenemos un buen grupo. Solo tenemos que seguir jugando como un equipo ganador”, afirmó.