Nueva York. Carlos Mendoza está fuera. Igual que Pete Alonso, Edwin Díaz, Brandon Nimmo y Jeff McNeil.

El cuerpo técnico del año pasado, también.

Y quizá algunos jugadores de calidad más antes de la fecha límite de canjes del 3 de agosto. ¿Freddy Peralta? ¿Clay Holmes?

En los últimos ocho meses, el presidente de operaciones de béisbol David Stearns ha remodelado a unos tambaleantes Mets de Nueva York en un grado que probablemente parecía impensable el 12 de junio de 2025.

En esa fecha, Nueva York tenía el mejor récord de las Grandes Ligas. Hace apenas poco más de un año. Pero desde entonces no ha salido bien gran cosa.

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En el terreno... En el dugout... En cualquier parte.

El último gran movimiento llegó el viernes, exactamente a mitad de una temporada desastrosa, cuando Mendoza fue despedido como mánager de unos Mets que rendían por debajo de lo esperado y fue reemplazado por el ex piloto de los Padres de. San Diego Andy Green, quien ya trabajaba en la organización.

“A mi juicio, a nuestro juicio, se necesita un cambio ahora mismo. Claramente, nos hemos quedado cortos”, afirmó.

Malos números

Los Mets tenían marca de 34-47 al llegar al punto medio, a 15 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9 1/2 del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Luego salieron y perdieron su séptimo juego consecutivo la noche del viernes, 2-1 ante el rival Phillies de Filadelfia. Nueva York ha sido superado 56-23 durante la mala racha.

“Por la razón que sea, no nos hemos unido y encontrado, supongo, cuál es nuestra identidad”comentó el infielder Bo Bichette.

El dueño de los Mets, Steve Cohen, tenía grandes expectativas para un equipo que no gana una Serie Mundial desde 1986. Nueva York abrió la temporada con la nómina más alta del béisbol, de 358 millones de dólares, y se proyectaba que pagaría 124 millones adicionales en impuesto de lujo.

“No hay forma de endulzarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor que lo que hemos entregado”, añadió Cohen en un comunicado.

Así que, con Stearns soltando a tantos Mets uniformados, ¿cuánto tiempo tiene para reparar este costoso desastre antes de que Cohen decida que ya ha visto suficiente de la oficina principal y le entregue su propio boleto de ida para salir de la ciudad?

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Un inicio fuerte se apaga rápido

Stearns creció como aficionado de los Mets en Manhattan y se asoció con Mendoza para llevar a la franquicia a una sorprendente participación en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024 durante su primera temporada juntos, llena de entusiasmo.

Luego el club firmó al cañonero Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años antes de la temporada 2025 y registró el mejor récord de las Grandes Ligas, 45-24, hasta el 12 de junio de ese año.

Pero desde entonces, los Mets tienen marca de 72-103 y se perdieron los playoffs la temporada pasada.

El equipo de este año se ha visto afectado por lesiones de Soto, Holmes, Francisco Lindor y otros. Stearns, un exitoso ejecutivo de mercado pequeño que dirigió a los Cerveceros de Milwaukee antes de volver a casa en Nueva York, alienó a los seguidores de los Mets al dejar que los favoritos de la afición Alonso y Díaz se marcharan como agentes libres el receso de temporada pasado. Nimmo y McNeil fueron canjeados, y los reemplazos como Bichette, Marcus Semien, Jorge Polanco y Luis Robert Jr. o bien se han perdido mucho tiempo por lesiones o han rendido muy por debajo.

El cuerpo técnico de Mendoza también fue reestructurado el invierno pasado, con malos resultados hasta ahora.

“Entiendo el escepticismo de los aficionados. Si yo estuviera en el asiento de los aficionados, compartiría eso. Esto nunca recae en una sola persona. Ciertamente no es todo de Carlos. Como dije, asumo la responsabilidad por nuestro récord en el terreno. Asumo la responsabilidad por la totalidad de nuestro departamento de operaciones de béisbol”, manifestó Stearns.

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Preguntas difíciles

En una conferencia de prensa en Citi Field, a Stearns le preguntaron sin rodeos si ha considerado hacerse a un lado.

“No lo he hecho. Creo que estamos construyendo la base de una organización que puede entregar lo que todos queremos. No creo que nuestro récord en el terreno este año sea indicativo de algunos de los avances que hemos logrado como organización. Pero claramente, nuestro récord no es ni de cerca lo suficientemente bueno”, respondió Stearns, en la tercera temporada de un contrato de cinco años.

Stearns dijo que cree que la propiedad todavía confía en él.

“Steve y yo hablamos con regularidad, y ciertamente ha indicado que tengo su apoyo”, añadió.

Mirando hacia adelante

El siguiente paso podría incluir un giro hacia una liquidación este verano e intentar rearmarse para el futuro.

Peralta, un lanzador dos veces All-Star adquirido desde Milwaukee a cambio de dos prospectos muy bien valorados, es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. Holmes, quien podría volver al montículo en agosto tras su pierna rota, también puede convertirse en agente libre el próximo receso de temporada si rechaza su opción de jugador de 12 millones de dólares, algo que parece probable.

Así que los Mets podrían intentar canjearlos antes del 3 de agosto para garantizar al menos algo a cambio durante una temporada perdida.

Nueva York ya envió el jueves al lanzador en problemas David Peterson, el jugador con más tiempo en el equipo, a los Cubs de Chicago a cambio de un jugador de ligas menores. Peterson también puede convertirse en agente libre este otoño.

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“Entiendo que tenemos una batalla cuesta arriba por delante este año, pero no estamos pasando la página. Creo que a veces una nueva voz, una nueva perspectiva, una nueva mirada, ayuda. Y a veces es realmente difícil explicar por qué o cómo. Pero en este punto, era momento de intentarlo”, expresó Sterns.

Conozca al nuevo jefe

Green, de 48 años, ex infielder de Grandes Ligas, se unió a los Mets en 2023 como vicepresidente sénior de desarrollo de béisbol y había estado dirigiendo su sistema de ligas menores. Se le otorgó el título de mánager interino por el resto de esta temporada.

Después de eso, Stearns dijo que Green regresará a un puesto en la oficina principal y que Nueva York realizará una búsqueda completa de un nuevo mánager. Alex Cora, despedido por los Red Sox en abril, podría ser un candidato atractivo para múltiples equipos —incluidos los Mets—.

Nueva York también podría buscar contratar a un gerente general con experiencia bajo Stearns para darle ayuda adicional.

“Entiendo la frustración y el enojo de nuestros aficionados. Creo que lo comparto. Y haremos todo lo que podamos para mejorar”, concluyó.