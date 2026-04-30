Los Patrulleros de San Sebastián empataron la marca de victorias en temporadas de 20 juegos y los Artesanos de Las Piedras aseguraron el primer lugar de la sección Este en la jornada de juegos reasignados de este miércoles en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

San Sebastián, líder de la sección Noroeste con impresionante marca de 18-1, sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse 9-3 sobre los Fundadores de Añasco.

Es apenas la cuarta franquicia en alcanzar las 18 victorias en la era de los 20 juegos, igualando la gesta de los Cariduros de Fajardo (2007 y 2014), los Cafeteros de Yauco (2007) y los Pescadores del Plata de Comerío (2003).

PUBLICIDAD

Los Patrulleros adquirieron así la oportunidad de fijar un nuevo récord cuando este viernes cierren su campaña regular con un partido en El Pepino ante Hormigueros.

Siete de las nueve carreras del Pepino fueron fabricadas en la parte alta del octavo episodio. Ronaldo Camacho encabezó la ofensiva con tres carreras remolcadas y Joseph Lugo ganó en relevo con 1.1 entradas en blanco.

En los cruces de las secciones Este y Sureste, los Artesanos derrotaron 11-4 a los Jueyeros de Maunabo con cuatro carreras impulsadas de AJ Jiménez y cuatro anotadas de Francisco del Valle.

Mientras, los Azucareros de Yabucoa vencieron 7-3 a los Guerrilleros de Río Grande con cuatro carreras empujadas de Jan Hernández, quien también conectó un cuadrangular.

Clasifican Patillas y Humacao

Además, en un reencuentro de los finalistas del 2025, los Mulos de Juncos y Leones de Patillas dividieron honores. En el juego pendiente para continuación, Juncos blanqueó 2-0 con el estelar zurdo Luis Cintrón lanzando la ruta completa con 10 ponches.

En el segundo encuentro, los Leones respondieron y aseguraron su boleto clasificatorio al imponerse 9-1 con Ryan Muñoz lanzando el juego completo.

En el Sureste, los Grises de Humacao consiguieron su pase a la próxima etapa y eliminaron a los Samaritanos de San Lorenzo con triunfo 7-4. Christian Flecha cubrió cuatro entradas en relevo sin permitir anotaciones para llevarse la victoria y Alexis Cruz remolcó tres carreras.

En los cruces del Noroeste y Suroeste, los Libertadores de Hormigueros derrotaron 3-2 a los Petroleros de Peñuelas.

Avanzan Vega Alta, Cataño y Cabo Rojo

En la Metro, los Maceteros de Vega Alta y los Lancheros de Cataño aseguraron su clasificación a la postemporada.

PUBLICIDAD

Los Maceteros apabullaron 11-1 a los Mets de Guaynabo, que quedaron eliminados. José Galán lanzó siete entradas en cero con ocho ponches para ganar el encuentro. Por su parte, los Lancheros aplastaron 15-5 al Melao Melao de Vega Baja con tres carreras remolcadas de Jonathan Soto y Harold Torres.

En el Suroeste, los Piratas de Cabo Rojo también adelantaron a la postemporada con cómoda victoria 12-3 sobre los Cardenales de Lajas, respaldados por jonrón de Félix Ponce y tres carreras impulsadas de Félix “Ufo” Molina.

El juego entre Florida y Carolina fue suspendido por lluvia y quedó pendiente de reasignación.

Juegos para mañana viernes (8:00 pm)