Toronto. Luke Reece nunca jugó al hockey durante su infancia en Mississauga, un barrio residencial de Toronto. En cambio, jugaba al fútbol, como muchos canadienses que ahora son adultos.

Este deporte es tan popular que ha superado al hockey y al resto de deportes en cuanto a participación juvenil, según un informe reciente de Jumpstart, una organización benéfica canadiense que ayuda a los jóvenes de bajos ingresos a practicar deportes organizados. Según el informe, la mitad de los jóvenes del país practican fútbol organizado.

Reece fue uno de los muchos vecinos que lucían la equipación de la selección canadiense de fútbol el jueves, antes del primer partido de su país en el Mundial, el viernes contra Bosnia-Herzegovina.

PUBLICIDAD

“Ojalá tuviera entradas para el partido de mañana, pero no las tengo”, dijo Reece. “Voy a ir a un partido en Vancouver. Me salió más barato comprar la entrada allí”.

The FIFA World Cup 2026™ kicks off today! ⚽



Canada is ready for the excitement, to welcome the world and to celebrate what brings us together.



United through sport. Go, Canada! 🇨🇦#WeAreCanada | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FmIrZpp0v8 — Sport Canada (@SportCanada_EN) June 11, 2026

¿Está Canadá a punto de vivir su momento de gloria en el fútbol?

“Ya ha tenido una buena acogida en este país en cuanto a participación. Creo que todos esperamos que siga creciendo. Estos torneos inspiran a muchísima gente de la próxima generación a encontrar a sus héroes y a practicar este deporte”, afirmó Christina Linz, presidenta de la Northern Super League femenina. “Creo que realmente creará esos vínculos emocionales”.

El jueves en Toronto parecía casi un día para ponerse la camiseta de fútbol favorita, coincidiendo con el inicio del torneo en México. Las camisetas rojas de Canadá, como la que llevaba Reece, fueron de las más populares.

México (n.º 13) y Estados Unidos (n.º 17), los otros coanfitriones del Mundial, ocupan puestos más altos en la clasificación de la FIFA que Canadá, que ocupa el puesto 30, pero eso significa que los canadienses tienen más que ganar. Especialmente en lo que se refiere a generar pasión por este deporte.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, declaró el jueves que ha “notado un verdadero impulso en este equipo y en este momento”, mientras que Canada Soccer, el organismo nacional rector de este deporte, busca sacar partido de ser sede del Mundial por primera vez.

“Canadá se ha vuelto cada vez más multicultural, y creo que el entusiasmo que genera el hecho de que tantas naciones diferentes estén aquí, en Norteamérica y en Canadá, y de que puedan jugar con los mejores jugadores del mundo y algunos de los mejores entrenadores, creo que hay un verdadero entusiasmo detrás de lo que esto va a suponer”, afirmó Marsch.

PUBLICIDAD

Un factor que podría frenar el potencial del equipo de Marsch es la ausencia del defensa estrella Alphonso Davies, quien ha sido descartado para el partido del viernes, ya que sigue recuperándose de una lesión en el tendón de la corva que sufrió durante la semifinal de la Liga de Campeones del Bayern de Múnich contra el París Saint-Germain el 6 de mayo.

Marsch confía en que Davies pueda volver en algún momento de la fase de grupos. Según ha dicho, Davies se sometió a una resonancia magnética el miércoles.

“Nos estamos preparando para dar un paso adelante”, declaró Marsch el jueves.

Davies es uno de los muchos jugadores de Canadá que se enfrentan a lesiones. El defensa Moise Bombito se está recuperando de una fractura en la pierna, pero Marsch ha afirmado que Bombito está “listo para aportar su granito de arena”.

Independientemente de quiénes salgan al campo con la camiseta de Canadá, el equipo está listo para dejar claro quién manda, y las jugadoras están deseosas de demostrar que su país es una potencia futbolística.

“Cada uno de estos chicos es increíblemente canadiense, y el orgullo que sienten al ponerse la camiseta, representar al país y escuchar el himno nacional”, dijo Marsch. “Estos chicos cantan el himno nacional a pleno pulmón, porque quieren mostrar al país lo orgullosos que están de estar aquí, de ser canadienses y de representar lo que es Canadá”.

___

Lexie Linderman es estudiante del Centro John Curley de Periodismo Deportivo de la Universidad Estatal de Pensilvania.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.