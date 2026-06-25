Filadelfia. Costa de Marfil, con goles de Nicolas Pepe en cada tiempo, avanzó a la ronda eliminatoria del Mundial por primera vez en la historia de la selección de África Occidental con una victoria por 2-0 sobre Curazao el jueves.

Les Éléphants se han colado en la fiesta y han superado la fase de grupos por primera vez en sus cuatro participaciones en la Copa del Mundo.

Costa de Marfil venció a Ecuador por 1-0 en su primer partido del torneo —en el mismo estadio de Filadelfia que el partido del jueves— y perdió ante Alemania en su segundo partido del Grupo E.

PUBLICIDAD

Costa de Marfil jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega, según quién quede segundo en el Grupo I.

Curazao necesitaba ganar, pero no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse para la fase eliminatoria.

¡NICOLÁS PÉPÉ PONE A SOÑAR A COSTA DE MARFIL!



Los Elefantes armaron una gran jugada y Nicolás Pépé apareció para empujar el balón al fondo de las redes.



¿Habrá reacción de la Ola Azul?



Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock pic.twitter.com/fTGK78ncCQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

Pépé, jugador del Villarreal, sentenció el partido rápidamente, anotando en el minuto siete. La ventaja se mantuvo hasta el final ante una afición entusiasta que hizo sentir a los Marfileños como en casa. Costa de Marfil estableció su base de entrenamiento en la cercana Delaware y practicó en el estadio del Philadelphia Union, de la Major League Soccer, en las afueras de Filadelfia.

Con un partido amistoso (contra el segundo equipo del Union) y la emocionante victoria en el minuto 90 contra Ecuador, los Marfileños encontraron a sus seguidores entre los 68,324 espectadores —aproximadamente el 40% de la población de Curazao— que asistieron al estadio de los Eagles de la NFL.

La afición marfileña, vestida de naranja, enloqueció cuando Pépé anotó de nuevo con un zurdazo desde la escuadra en el minuto 64, sellando la victoria. Fue sustituido tres minutos después para descansar un poco más de cara al partido del 30 de junio, que será el más importante para la selección nacional en la historia de los Mundiales.

Costa de Marfil solo necesitaba un empate para clasificarse, pero jugó con gran intensidad durante el resto del partido y no permitió que Curazao se acercara en ningún momento al empate.

Costa de Marfil aprovechó un gol de Yan Diomande, de 19 años, quien llegó a Estados Unidos cuatro años antes como promesa del fútbol sin hablar inglés. Diomande se hizo con el balón tras un despeje fallido de Curazao y se lo pasó a Pepe, quien marcó fácilmente ante Eloy Room.

PUBLICIDAD

Room, de 37 años, había realizado 15 paradas ante el implacable ataque de Ecuador y ayudó a la Ola Azul a conseguir su primer punto con un empate 0-0 el sábado.

Curazao es un territorio autónomo de aproximadamente 156.000 habitantes en el Caribe, dentro del Reino de los Países Bajos. El equipo depende casi en su totalidad de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos.

El delantero marfileño Elye Wahi, investigado por presuntos delitos relacionados con apuestas mientras jugaba para el Niza, entró como suplente en la segunda mitad tras no haber jugado contra Alemania.

El gol decisivo fue obra de Pépé, quien recibió una gran ovación al ser nombrado mejor jugador del partido.