Nueva York. La lista de leyendas del deporte que se dieron cita al mismo tiempo en el escenario del Fanatics Fest el viernes por la noche era casi absurda. Allí estaba Tom Brady, el mejor ganador de la Super Bowl de todos los tiempos. Allí estaba Novak Djokovic, el tenista que más torneos de Grand Slam masculinos ha ganado en la historia. Allí estaba Kevin Durant, el único cuatro veces medallista de oro olímpico en la historia del baloncesto masculino.

Y antes de marcharse, todos se hicieron un selfie con Lionel Messi.

Que eso sirva como última prueba del poderío de Messi: incluso las mayores estrellas del mundo del deporte disfrutan claramente de la oportunidad de estar junto al mejor futbolista de todos los tiempos.

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Lionel Messi, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand, Kevin Hart, Travis Scott, Emiliano Martinez, Rodri and Michael Rubin pose for a selfie together at Fanatics Fest 📸



Legends ✨



(via @michaelrubin) pic.twitter.com/rr7Ok48iSx — Yahoo Sports (@YahooSports) July 17, 2026

Todos ellos estarán pendientes el domingo —junto con, probablemente, otros 1,500 millones de personas en todo el mundo— cuando Messi y Argentina se enfrenten a España en la final del Mundial.

“Lo daremos todo”, afirmó Messi.

Se esperaba que la rueda de prensa, repleta de estrellas, fuera la última aparición pública de Messi antes de la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA decidió utilizar el Fanatics Fest —un evento deportivo de cuatro días en Nueva York, repleto de sesiones de autógrafos y apariciones de famosos— como escenario para sus ruedas de prensa previas, lo que supuso que cientos de personas tuvieran la oportunidad de ver a Messi en un entorno que no suele estar abierto al público.

“No hay palabras para describir lo que significa Messi como jugador y lo que representa para Argentina”, afirmó Rodri, capitán de la selección española. “Obviamente, para mí, es el mejor de todos los tiempos”.

Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady



(via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

La idea que subyacía a la comparecencia de Messi y el resto de jugadores y entrenadores de Argentina y España era sencilla: en lugar de que fueran los medios de comunicación tradicionales los que formularan las preguntas, fueron las propias estrellas quienes las plantearon.

Brady le preguntó a Messi por una foto extraordinaria que se ha vuelto viral esta semana, en la que aparece bañando a un precioso bebé que, de mayor, se convirtió en la estrella española Lamine Yamal.

“Menuda foto más alucinante”, comentó Messi.

Djokovic le preguntó al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, cómo lidiar con la presión y, a continuación, le planteó una versión de esa misma pregunta a Messi.

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Y cuando Messi terminó, Djokovic se limitó a decir: “Gracias, Leo”.

A continuación, Djokovic preguntó al seleccionador de España, Luis de la Fuente, y al capitán, Rodri, cómo mantenían la calma en los momentos decisivos, antes de que Brady preguntara a Messi por la famosa foto con Yamal y a Rodri qué les diría a sus compañeros antes de la final del domingo.

Mientras, Durant,le preguntó al portero argentino Emiliano Martínez qué significaría para él ganar dos Mundiales consecutivos.

Hay que reconocer que las selecciones de Argentina y España parecían disfrutar del espectáculo. La final del Mundial es todo un espectáculo, y lo mismo ocurrió con este evento previo.

“Es un partido más”, dijo Scaloni. “No podemos pensar realmente que se trate de una final del Mundial”.

El camino de Argentina hasta la final no ha sido precisamente fácil, aunque la actual campeona (7-0-0) es el único equipo que se mantiene invicto y sin empates en el torneo; España (6-0-1) empató su primer partido contra Cabo Verde.

Argentina tuvo que remontar un 1-0 en contra en la segunda parte para vencer a Inglaterra en las semifinales, tuvo que remontar un 2-0 en contra en la segunda parte para vencer a Egipto en octavos de final, y se vio obligada a jugar la prórroga tanto contra Cabo Verde (en la ronda de 32) como contra Suiza (en cuartos de final).

“Ya lo he dicho muchas veces: nunca dejamos de luchar”, afirmó Messi.

Con ello, los actuales campeones se aseguraron su pase a Nueva York. Y cuando Messi subió al escenario el viernes, no fueron muchos los que, entre la multitud que abarrotaba el teatro, le aplaudieron, ya que estaban ocupados con sus móviles, con la esperanza de capturar imágenes de ese momento.

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Messi sabía lo que querían. Sonrió y saludó con la mano. Ellos estallaron en vítores.

Al finalizar el evento, todos —los jugadores, los entrenadores, el actor y cómico Kevin Hart, el rapero y productor Travis Scott, la leyenda del fútbol inglés Rio Ferdinand, el director ejecutivo de Fanatics, Michael Rubin, y muchos más— se reunieron para hacerse esa selfie con los aficionados al fondo.

“El domingo va a ser un gran partido”, afirmó Scaloni.

Parecía que Messi había echado un vistazo rápido al estuche que contenía el trofeo antes de marcharse. En cualquier caso, no es que necesite que le recuerden lo que está en juego. Ningún equipo ha ganado dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962, y Messi tiene ahora la oportunidad de sumar un logro más a su ya abultado palmarés.

“Contamos con un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que trabajan muy duro cada día para intentar llevar la alegría a mi país”, afirmó Martínez. “Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, junto a Leo y con el equipo que tenemos, para traer la Copa del Mundo de vuelta a mi país y celebrarlo con nuestra gente”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.