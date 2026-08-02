Santo Domingo. Con una delegación más numerosa, diversa y profunda que en ediciones recientes, el jefe técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Carlos Guzmán, considera que el equipo boricua tiene las herramientas para firmar una de las mejores actuaciones de su historia cuando este domingo inicien las competencias del deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Puerto Rico competirá con una delegación de 48 atletas, de los cuales 29 debutarán en la justa regional. Para Guzmán, el grupo combina experiencia con una nueva generación que ya ha demostrado estar lista para competir al más alto nivel.

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Las pruebas de atletismo se celebrarán del 2 al 8 de agosto.

Eloy Benítez es uno de los atletas de quién se espera medalla tanto en los 100 metros como parte de relevos. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Tenemos el equipo más completo y más profundo. También contamos con una nueva generación de atletas que se abre camino. Estamos completamente satisfechos con la cantidad y la calidad de los atletas y esperamos estar en el podio histórico de medallas de Puerto Rico”, expresó Guzmán durante una de las prácticas del equipo.

El dirigente resaltó que la delegación competirá en cerca del 90 por ciento de las pruebas del programa, algo que no ocurría desde hace varios ciclos.

“Somos uno de los equipos más grandes. Si no me equivoco, Cuba, México y Puerto Rico son las delegaciones con más atletas clasificados. Eso habla bien del atletismo puertorriqueño. Lo importante es ser competitivos, pasar de las semifinales a las finales e ir peleando las medallas una a una”, afirmó.

Alyssa Quiñones corre durante una sesión de práctica. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La amplitud del equipo también se refleja en el regreso de Puerto Rico a las pruebas de relevo, donde presentará equipos en seis modalidades, además de contar con representación en velocidad, medio fondo, fondo, marcha, lanzamientos y saltos.

Para Guzmán, esa evolución es el resultado de un proceso de desarrollo que involucra a entrenadores, clubes, ligas escolares, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), atletas que compiten en la NCAA y otros que continúan su preparación en Europa.

“Estamos viviendo un gran momento del atletismo. Hace años, si alguien me decía que Puerto Rico iba a tener un corredor por debajo de los 10 segundos (en los 100 metros y otro por debajo de los 20 segundos (en 200 metros), no lo hubiese creído”, comentó.

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José Figueroa es otra de las cartas de Puerto Rico para el campeonato, tanto en 200 metros como parte de los relevos. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

En los 100 metros, Eloy Benítez ostenta el récord nacional con un tiempo de 9.95 segundos, establecido en mayo de 2025. Por su parte, José Figueroa posee la plusmarca puertorriqueña de los 200 metros con 19.87 segundos, registro que logró en junio de 2026.

Más allá de las medallas individuales, Guzmán entiende que la delegación tiene el potencial para acercarse a la mejor actuación del atletismo puertorriqueño en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Lo que aspiramos es seguir subiendo en la historia de nuestra federación. Queremos estar entre las mejores actuaciones que ha tenido Puerto Rico”, sostuvo.

Aunque el equipo no contará con figuras como Ayden Owens-Delerme y Jasmine Camacho-Quinn, el técnico confía en la profundidad del grupo.

“Vamos a superar eso. Esperamos, Dios mediante, lograr una gran actuación”, afirmó.

Alysbeth Félix también está presente y con la aspiración de repetir medalla. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La velocidad llega con confianza

Entre los debutantes figura la olímpica de París 2024, Gladymar Torres, quien vivirá sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ser olímpica no me añade presión. Todo lo contrario, me da motivación para hacerlo mejor y utilizar esa experiencia de competir en escenarios grandes”, expresó la velocista.

Torres admitió sentir la emoción propia del debut.

“Estoy emocionada porque son mis primeros Centroamericanos. Claro que hay nervios y ansiedad, pero estoy feliz y lista para hacer un buen trabajo”, declaró.

También en las pruebas de velocidad estará Figueroa, quien regresa a la cita regional tras competir en San Salvador 2023. Desde entonces, el ponceño se consolidó como plusmarquista nacional de los 200 y 400 metros y llega con mayores aspiraciones.

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Grace Claxton, al centro, nuevamente forma parte del equipo. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Es una bendición estar en mis segundos Juegos Centroamericanos. Los primeros fueron un aprendizaje enorme dentro y fuera de la pista. Esa experiencia me ayudó a crecer y a convertirme en el atleta que soy hoy”, afirmó.

Figueroa dijo que competirá en los 200 metros y en tres relevos: el 4x100, el 4x400 masculino y el 4x400 mixto.

“Estoy emocionado y confiado por el trabajo que hemos hecho. La meta es estar en el podio y saborear ese oro. Sabemos que el nivel será muy alto, pero nos hemos preparado para eso”, concluyó.