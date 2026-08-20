O lo amas o lo detestas, pero de que es necesario no hay duda: correr es una de las actividades más esenciales, tanto para la salud física como para la mental.

El centro médico académico Cedars-Sinai recordó que este ejercicio mejora la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis y fracturas; fortalece los músculos, minimizando el riesgo de lesiones; y mejora la salud cardiovascular.

Según informó Johns Hopkins Medicine, correr, un ejercicio aeróbico sostenido, aumenta los niveles de endocannabinoides en el torrente sanguíneo, que pueden pasar fácilmente al cerebro.

Este efecto directo en la química cerebral beneficia el estado de ánimo y reduce, a corto plazo, la ansiedad, dejando así una sensación de calma o el famoso “runner’s high”. Puede, además, estimular el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para nutrir el cerebro, mejorando el rendimiento cerebral y previniendo el deterioro cognitivo.

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Pese a sus beneficios, la pista puede marear durante corridas largas y el tráfico puede ser una amenaza. Por esto, varios municipios han impulsado las Vías Libres, donde las carreteras se cierran al tránsito para que corredores, caminantes y hasta ciclistas puedan ejercitarse cómodamente.

Estas son algunas de las mejores opciones:

El Viejo San Juan

El segundo sábado de cada mes, desde el semáforo de la avenida Luis Muñoz Rivera y la calle San Agustín, justamente frente al Parque Luis Muñoz Rivera, hasta la Plaza Colón, se puede correr libremente. El regreso es por la avenida de la Constitución.

Se puede participar de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

En San Juan hay rutas en la zona del Viejo San Juan como en la zona de Hato Rey. ( Carlos Giusti/Staff )

Hato Rey, San Juan

El último sábado de cada mes, de 5:30 a.m. a 8:30 a.m., caminantes y corredores pueden disfrutar de la Avenida Arterial B hasta la intersección con la Avenida Roosevelt, en Hato Rey, sin tráfico. Específicamente, el recorrido transcurre por las avenidas Ponce de León y Muñoz Rivera.

El circuito cuenta con una extensión aproximada de 1.5 kilómetros (0.9 millas). En esta ruta, no se permiten ciclistas.

En Cataño hay un nuevo plan que tendrá impacto para corredores y ciclistas. ( XAVIER GARCIA )

Cataño

El Frente Marítimo será el escenario de la Vía Libre en Cataño el primer domingo de cada mes para el disfrute de corredores, caminantes y ciclistas.

De 6:00 a.m. a 9:00 a.m., el tránsito será restringido. Comenzará desde la Tarima Edwin Rivera Sierra del Frente Marítimo, continuará por la carretera PR-888, se desviará hacia Ocean Drive, en el sector Bay View, y llegará hasta las inmediaciones de la destilería Bacardí, donde los participantes iniciarán el recorrido de regreso. De ida y vuelta, el recorrido suma cuatro millas.

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Además de la Vía Libre, el municipio inaugurará “Se corre en Cataño”, un encuentro todos los lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los caminantes y corredores podrán participar con rutas de dos, tres y cinco millas.

“Queremos que el Frente Marítimo continúe consolidándose como un punto de encuentro para el deporte, la recreación y la sana convivencia”, dijo la alcaldesa interina María de los Ángeles Pérez Ramos en declaraciones escritas.

En Naranjito y Toa Alta también se han abierto rutas controladas ciertos días. ( Carlos Giusti/Staff )

Naranjito

El famoso Puente Atirantado se convierte en el tramo para corredores, pues el último domingo de cada mes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., el tránsito se limitará desde el cruce de las banderas hacia el puente, de Naranjito a Bayamón.

La ruta tiene una distancia aproximada de 5 millas y media en total.

Toa Alta

Abelardo Díaz Alfaro reconoció el esplendor del Valle del Toa, inspirando su pluma para el famoso cuento “El Josco”. En honor a eso, se estableció la Ruta El Josco, que se celebra el segundo domingo de cada mes, de 5:30 a.m. a 9:00 a.m., con el mismo telón de fondo que usó el autor.

La ruta, de unas tres millas, se caracteriza por sus curvas y hermosas vistas.

Canóvanas

Si buscas algo más consistente, Canóvanas lo hace más viable, pues todos los sábados y domingos, de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., la Antigua Central Azucarera se convierte en una ruta para caminantes, corredores y ciclistas.

El tramo es llano, con sombras y vistas al Río Grande de Loíza, el más caudaloso de Puerto Rico.

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Toa Baja y Dorado han separado la ruta de la carretera 165 para tiempos libres de tránsito vehícular. ( Angel M. Rivera / STAFF )

Toa Baja - Dorado

En Toa Baja también se puede correr de manera segura todos los domingos de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

La ruta se extiende desde el Balneario Punta Salinas, en Levittown, hasta el Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado.

Maunabo

El primer domingo de cada mes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., en la Ciudad Jueyera se puede recorrer los 600 metros (0.37 millas) de los túneles gemelos.

Toa Baja también presenta una gran ruta para corredores. ( LUIS ALCALA DEL OLMO )

Ponce

En el sur, se puede participar un domingo al mes, usualmente el tercero, del Camino Real: Vía Libre recreativa. Corredores, así como ciclistas y caminantes, pueden desplazarse tranquilamente desde la Playa de Ponce hasta el casco urbano, con el tránsito cerrado entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m.