Santo Domingo. Los nadadores puertorriqueños Yeziel Morales y Kristen Romano añadieron este sábado dos nuevas medallas de plata a la cosecha de Puerto Rico en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ambos lograron sus medallas en sus respectivos eventos de los 200 metros espaldas.

Morales lo logró al detener el reloj en 1:59.43. El oro fue para el mexicano Humberto Najera, con 1:58.62, mientras que el arubeño Patrick Groters obtuvo el bronce con 1:59.91.

Ambos Najera y Morales quebraron la previa marca de los juegos que era de 1:59.95 del mexicano Andy Xianyang Song An desde Barranquilla 2018.

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La marca de Morales no es nueva marca nacional. La misma, que le pertenece, es de 1:57.97.

Mientras, Romano cerró su actuación en Santo Domingo con la conquistó la presea plateada con tiempo de 2:11.68, solo detrás de la mexicana Daniela Linares, quien se llevó el oro con marca de 2:10.68. La también mexicana Celia Pulido completó el podio con 2:12.92.

La actuación representó otra jornada destacada para Romano, quien ya había conquistado medallas de oro en los 200 y 400 metros combinado individual y en el evento de 100 metros mariposas, además de establecer récords para los Juegos en las tres pruebas. Además logró bronce en los 200 metros espalda y en el relevo mixto 4x100.

En otras pruebas de la jornada sabatina, Ella Busques terminó en la octava posición de los 50 metros mariposa al registrar 28.22 segundos.

Por su parte, en la misma modalidad, pero en la rama masculina, Alexander Santiago finalizó empatado en el cuarto lugar junto al azteca Andrés Dupont, ambos con tiempo de 24.01 segundos.

Asimismo, en los 200 metros libre, Lucianna Gutiérrez finalizó en la última y décima posición con 2:08.60