Budapest, Hungría. El velocista Noah Lyles, campeón olímpico, ha dado por terminada su temporada debido a una lesión y no competirá esta semana por el premio de 150,000 dólares destinado al ganador del Ultimate Championships de atletismo.

Lyles, que se agarró el isquiotibial izquierdo y se detuvo en la final de los 200 metros de los campeonatos nacionales de Estados Unidos en julio, contó en las redes sociales que descubrió que tenía una “pequeña distensión” tras esa carrera, lo que “provocó que otras lesiones se agravaran y me ha dificultado seguir entrenando”.

El nombre de Lyles no figuraba en la lista de inscritos que World Athletics publicó el lunes para esta prueba inédita, que comienza el viernes.

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El atleta de 29 años, que ganó los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París y es cuatro veces campeón del mundo en los 200, estaba llamado a ser uno de los nombres más destacados en los Ultimate Championships. El evento reunirá a campeones mundiales y olímpicos de las dos últimas temporadas, junto con otros atletas de primer nivel del ranking, para competir por una bolsa de premios de 10 millones de dólares.

Lyles señaló que, aun así, estará en Budapest, donde desempeñará el papel de maestro de ceremonias y “asesor creativo”.

“Sigo pensando que va a ser una competición increíble y tengo muchas ganas de verla”, añadió Lyles.

Lyles corrió en 9.79 en los nacionales, la mejor marca del año en los 100 metros. Le sigue el campeón olímpico Oblique Seville, de Jamaica, que registró un tiempo de 9.82 en los campeonatos de su país.

En los 200 metros participarán ahora el estadounidense Kenny Bednarek y Letsile Tebogo, de Botsuana, quien se llevó el oro en París en una noche en la que Lyles terminó tercero y reveló que tenía COVID-19.

Las pruebas de velocidad femeninas marcan el regreso de Sha’Carri Richardson a la pista donde se proclamó campeona del mundo en 2023. Se prevé que su principal rival sea la actual campeona del mundo, Melissa Jefferson-Wooden, que también correrá los 200 metros frente a la campeona olímpica Gabby Thomas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.