La Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico comenzó con paso firme su participación en el Final Four Femenino de NORCECA 2026 al imponerse el viernes en sets corridos a Costa Rica en la jornada inaugural del torneo que se estará llevando a cabo hasta este domingo en Ponce.

Los parciales del partido fueron 25-19, 25-16 y 25-12.

El sexteto anfitrión mostró dominio desde temprano y cerró el encuentro con autoridad. Tras adjudicarse los primeros dos parciales, Puerto Rico tomó el control absoluto del tercero al despegarse 10-4 con un remate de Decelise Champion por la zona cuatro.

Las puertorriqueñas continuaron ampliando la ventaja hasta colocar el marcador 20-9 mediante un ataque de Valeria Rosado. Más adelante, un bloqueo efectivo les otorgó punto de partido con ventaja de 24-11, antes de que Nataly García sellara la victoria con un ataque desde la zaga para el definitivo 25-12.

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Las estadísticas reflejaron la superioridad local. Puerto Rico aventajó a Costa Rica 35-30 en ataques, 10-2 en bloqueos y 7-1 en servicios directos.

Valeria Vázquez ataca por la posición cuatro. (Flickr / Norceca) ( Suministrada )

La capitana Wilmary Rivera se mostró satisfecha con el resultado y destacó el desempeño de varias jugadoras jóvenes que debutaron en el torneo.

“Estoy súper feliz con la victoria. Estoy orgullosa de las muchachas, especialmente de las más jóvenes que debutaron hoy. Fue un partido que luchamos desde el principio y, una vez encontramos nuestro ritmo, jugamos mucho mejor y más relajadas”, expresó Rivera.

La veterana acomodadora también enfatizó que el equipo mantiene su enfoque partido a partido pese a las expectativas que genera el duelo del domingo frente a México, selección contra la que Puerto Rico busca extender una racha de tres medallas de oro consecutivas en la competencia.

La mejor anotadora de Puerto Rico en el partido lo fue Nayeli González con 13 puntos, seguida por Champion con 11, Rodríguez con nueve y Valeria Vázquez con ocho.

Por su parte, la costarricense Tatiana Sayles Marín reconoció la dificultad del compromiso ante las anfitrionas.

“Sabemos que Puerto Rico es un equipo muy fuerte, muy potente y con un servicio agresivo. Intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Creo que en el primer y segundo set fuimos consistentes y seguimos nuestro plan de juego”, indicó.

Sayles añadió que Costa Rica deberá mejorar la recepción y ser más efectiva en sus opciones ofensivas de cara a sus próximos compromisos.

En la segunda jornada del torneo, hoy sábado, Costa Rica enfrentará a México, mientras que Puerto Rico se medirá a Cuba en el último partido de la noche, pautado para comenzar específicamente a las 8:00 p.m. .