La cadena de televisión CNN se disculpó luego de emitir por error la imagen de una imitadora de Dolly Parton durante un reportaje sobre la muerte de la icónica cantante estadounidense.

El incidente ocurrió el martes durante una emisión del programa “Laura Coates Live”, mientras el corresponsal de la cadena Shimon Prokupecz informaba desde Nashville sobre el fallecimiento de la artista.

Durante la transmisión se mostró un montaje de fotografías, pero entre las imágenes apareció Kelly Vohnn, una artista canadiense que realiza homenajes e imitaciones de personajes famosos.

La fotografía de Vohnn correspondía a su asistencia, el año pasado, a una proyección de una película.

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CNN reconoce el error

Tras la confusión, un portavoz de CNN ofreció disculpas por lo ocurrido. “Lamentamos el error y pedimos disculpas a la familia Parton”, expresó un representante de la cadena a Fox News Digital.

Vohnn contó al New York Post que comenzó a recibir numerosos mensajes luego de que sus amigos la vieran inesperadamente en la pantalla de CNN.

“Empecé a recibir un montón de mensajes de amigos que decían que salía en CNN, y no podía creerlo”, relató la artista, quien calificó la situación como “extraña”.

Según explicó, la experiencia también resultó incómoda para ella, especialmente por el contexto en el que fue utilizada su imagen. “Fue bastante vergonzoso, para ser sincera”, expresó.