Los actores Marian Pabón y René Monclova se reencontrarán en las tablas para darle vida a “La fiesta de ma” la nueva obra escrita por Ricardo André Lugo que tendrá su estreno mundial del 1 al 3 de mayo en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón.

Los artistas serán los protagonistas de la pieza que aspira llevar mucha comedia, un lenguaje cercano y momentos muy conmovedores con una historia que explora el duelo, la memoria y la reconciliación familiar desde una mirada auténticamente puertorriqueña.

“Esta es una carta de amor a mis padres. Aunque la historia y los personajes son ficticios, nacen de conversaciones reales que he tenido con mi familia. Y claro, hay mucha dinámica puertorriqueña porque necesito que los textos suenen como yo, que se sienta que esto lo escribió un bori de Cabo Rojo, de escuela pública, de clase media, con chistes boricuas y situaciones boricuas. También, los rituales de la muerte en Puerto Rico siempre me han parecido bien curiosos: comienzan en tristeza, se transforman en encuentro familiar y terminan en un party para recordar a quienes se nos van con alegría”, compartió Lugo, en declaraciones escritas, sobre la pieza que incluye junto al actor emergente Nicolás Gutiérrez del Arroyo.

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En “La fiesta de ma”, Lucero (Marian Pabón), una mujer dulce y empática que vivió para amar a su familia y que se amaran entre sí, deja una última petición antes de morir: en lugar de un funeral, quiere una fiesta de despedida. Sin embargo, cumplir su deseo no será tarea fácil. Tras años distanciados por una antigua pelea familiar, se reencuentran el padre Camilo (René Monclova) —un handy-man de la vieja escuela emocionalmente indispuesto que ha dedicado su vida a proveer a su familia— y su hijo Luca (Nicolás Gutiérrez del Arroyo) —un joven actor rebelde y sensible, que se ha marchado a Nueva York a perseguir su sueño a pesar de la oposición de su padre—. Entre tensiones, nostalgias y muchísimo humor, padre e hijo tendrán que trabajar en equipo para honrar la última voluntad de la madre.

El personaje de Lucero fue escrito especialmente para Marian Pabón, y en su estreno mundial, se cumple el deseo del autor de verla interpretar el papel.

“Esta pieza me tocó el corazón. Cuando una pieza me toca la fibra así, sé que es la indicada. La conexión con Lucero ha sido inmediata. Es una madre que ama por encima de todo, incluso de sí misma, y así soy yo cuando amo: me entrego por completo”, expresó Pabón.

La obra, que se encuentra bajo la dirección de Edgardo Soto y la producción de Teatro Público, llega además en una fecha especial, en celebración del Día de las Madres, convirtiéndose también en una invitación a honrar el amor incondicional, la fortaleza y el papel que las madres desempeñan en nuestras vidas.

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También aborda la experiencia íntima del cáncer, situando al paciente en el centro y resaltando la entrega y humanidad de quienes cuidan. Lo cuenta todo con humor y sensibilidad, destacando el poder de la risa y el arte para servirnos de refugio.

“Me gustaría que el público salga del teatro con la sensación de haber vivido algo cercano y humano. Que se rían en cantidad, que disfruten, que se conmuevan, y que, de alguna manera, se reconecten con sus historias familiares. Si al salir alguien siente ganas de llamar a su madre o a su padre, o de reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito y los sacrificios que hacemos para alcanzarlo, entonces la obra habrá cumplido su propósito”, indicó Soto.

El equipo creativo está integrado por Miguel Rosa en el diseño de escenografía e iluminación, Desireé Cruz en el diseño de vestuario, Rubén Rosario en utilería y ambientación, y Raquel Vázquez en diseño de sonido. La regiduría está a cargo de El Omar, y la producción, a cargo de Jeliannys Michelle, Raquel Vázquez y Gabriela Saker de Teatro Público.

“La fiesta de ma” se presentará del 1 al 3 de mayo de 2026, con funciones viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 5:00 p.m., en el Teatro Braulio Castillo.