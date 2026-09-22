Lo que empezó como una ocurrencia de una pareja de novios se transformó en un proyecto teatral que busca llevar comedia para todas las familias boricuas.

El colectivo Uno y Media, integrado por el matrimonio de Rei Cintrón y Jessy Cotto junto a sus hijos Sara y Lucas, se prepara para el estreno de su nuevo espectáculo “Uno y Media: De todo un poco... y un poquito”, que arranca el domingo, 27 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La familia llegará a los escenarios para llevar la experiencia que comparte en redes sociales, ya sea a través de sus vlogs en YouTube o los reels en Instagram, donde le sacan punta a las cotidianidades y manías de las familias puertorriqueñas con un sentido del humor limpio y apto para todas las edades.

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“Hace falta comedia que pueda ir a ver el abuelito con el tío, el sobrino, el hijo, el nene más grande, el más chiquito y los papás; que se sienten, se identifiquen y tengan un tiempo de calidad juntos para que después puedan salir a cenar por ahí”, sostuvo Cintrón en entrevista telefónica con Primera Hora. “Creo que presentar esto en diferentes momentos y lugares nos permite aportar algo bien bonito al teatro y al arte desde algo muy natural, cotidiano u orgánico como es la familia y el matrimonio, para que las personas se rían y se diviertan”, apuntaló.

Esta puesta en escena marca el inicio de una gira producida por LuQuis Productions LLC que posteriormente llegará al Teatro José M. Lugo de Fajardo el 25 de octubre y al Teatro América de Vega Baja el 15 de noviembre.

Cintrón compartió que el concepto de “Uno y Media” nació en 2011, un año antes de contraer matrimonio con Cotto. En aquel momento, Cotto formaba parte del grupo de improvisación teatral Lipit. Rei, al notar el talento de su entonces novia y el interés de diversos grupos e iglesias en contratarla para presentaciones cortas, le propuso unirse para crear sus propios “sketches”.

“Y de ahí nace ‘Uno y Media’, por nuestra estatura, porque yo mido 6 pies de alto, y Jessy mide 4′8″. Fue de ahí que empezó todo y cuando llegábamos a los lugares, nos presentábamos: ‘somos el dúo de ‘Uno y Media’, y la gente entendía el concepto", manifestó.

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Con ese dinamismo comenzaron a viajar por Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá, hasta que con el paso de los años y el impacto del huracán María en 2017, abrieron su canal de YouTube para compartir vlogs de su vida cotidiana junto a su primogénita, Sara.

Rei Cintrón y Jessy Cotto se unirán a sus hijos Sara y Lucas para llevar una obra llena de humor y perspicacia en el recinto santurcino. ( Suministrada / Irving Luquis )

Con la llegada de su hijo Lucas en 2021, la familia consolidó una propuesta digital enfocada en las dinámicas de la crianza y el matrimonio que ahora salta a las tablas.

“Hemos hecho una química muy bonita con la familia. Sentimos que no es algo forzado, sino que realmente nos disfrutamos el proceso. Por su parte, ellos siempre cuidan que esto nunca se sienta como una presión”, manifestó Cintrón.

Con una propuesta de humor cotidiano, ágil y cercano, “Uno y Media: De todo un poco... y un poquito” busca llevar al escenario situaciones reconocibles del día a día de los hogares boricuas: desde las peculiaridades de la convivencia en pareja y los retos de la crianza, hasta el uso de la tecnología.

“La crianza trae matices con los que la familia puertorriqueña se va a identificar muchísimo. En el esfuerzo por ser buenos padres, nos topamos con retos como la tecnología, los iPads y los videos: ¿cómo evitamos que los niños se sumerjan en la pantalla? ¿Cómo logramos que jueguen afuera cuando dicen estar aburridos? Saber cómo manejar esas dinámicas es algo bien interesante, y estamos preparando algo muy divertido para llevarlo a escena", manifestó Cintrón.

El comediante indicó que buscará hacer reír a los espectadores a través de un enfoque limpio que resalta los valores de fe y la importancia de hacer pausas en la rutina para priorizar a la familia.

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“Jesse y yo siempre hemos tenido claro que una familia requiere tiempo, intención y saber hacer pausas para cuidar la relación y atender a nuestros hijos. Decidimos tenerlos libremente, y lo mínimo que podemos hacer por ellos es dedicarles tiempo, amarlos y estar presentes. Que sepan que siempre fueron nuestra prioridad”, manifestó.

La puesta en escena integrará además segmentos de improvisación en los que Jessy y Rei interactuarán directamente con el público, así como participaciones especiales de sus hijos, incluyendo intervenciones en video preparadas para el pequeño Lucas, de 4 años.

“Al final, se trata de resaltar el valor de la familia: ser buenos esposos y buenos padres para construir hogares sanos, que es algo que hace tanta falta hoy en día”, concluyó Cintrón.

Los boletos para las funciones están disponibles a través de Ticketera.