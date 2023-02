Este fin de semana se llevó a cabo la 65 entrega de los premios Grammy, donde artistas como Harry Styles, Beyoncé, Adele y Bad Bunny fueron reconocidos por su importante trabajo en la industria musical.

Sin embargo, hubo un tema que acaparó las miradas y abrió el debate en las redes sociales: la aparición de Madonna en el escenario. A pesar la cantante sólo estuvo a cuadro unos cuantos minutos, mientras presentaba el musical de Sam Smith y Kim Petras, esos instantes fueron suficientes para que le llovieran cientos de críticas por los evidentes cambios físicos que ha atravesado.

No sólo los usuarios, sino figuras públicas recalcaron que la “Material Girl” luce muy distinta a como muchos la recuerdan y aunque ella se había mantenido hermética ante los ataques, hace tan sólo unos minutos decidió hacer uso de su cuenta oficial de Instagram para responder a sus detractores.

Madonna se dijo completamente honrada de haber podido participar en la ceremonia, incluso, reveló que su intención era entregar el último galardón de la noche; sin embargo creyó que era mucho más importante formar parte de la actuación de Petras de alguna manera, ya que se se convirtió en la primera artista transgénero en cantar en la gala y llevarse un premio.

Por desgracia, está consciente de que el público se interesó más en su cara que en este momento, que ella considera histórico: “En vez de enfocarse en lo que dije en mi discurso, que hablaba de estar agradecidos por la audacia de artistas como Sam y Kim, mucha gente eligió únicamente hablar de los close ups que me hicieron en fotos y que habría distorsionado la cara de cualquier persona”, escribió.

El icóno de los 80 lamentó que en está época sea señalada por algo tan trivial como su apariencia o su edad, y destacó que quienes la atacan están cometiendo discriminación: “Estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras”, agregó.

La famosa recalcó que desde le inicio de su carrera ha sufrido las críticas de los medios, pero lo que ha sido más importante para ella en todo este tiempo es romper barreras y prejuicios para las próximas generaciones: “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar (a hacerlo). Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”.

Incluso, advirtió que continuará siendo quien es por muchos años más y que los ataques jamás van a romperla.