“Con el favor de Dios yo regreso este martes a Molusco y los reyes de la punta; me uno con Alí, con Pam, con Robert Fantacuca. Allí voy a estar”. Esa fue la decisión que tomó esta tarde Jorge Pabón “Molusco” e informó a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube MoluscoTV, sobre su regreso al programa que transmite la emisora radial La Mega.

Los integrantes del programa, que se transmite de lunes a viernes de 2:00 pm a 7:00 p.m., fueron suspendidos hace dos semanas tras incumplir la directriz de la gerencia de SBS de no hablar sobre el próximo concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Aunque Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca se reintegraron al programa esta semana, Molusco continuó sin asistir. “Yo, en algún momento tendré la conversación con la gerencia de SBS, y pues tomaré la decisión. Necesito un tiempo”, indicó el locutor el pasado viernes 15 de julio.

Hoy, Molusco indicó: “Yo creo que esta situación de mi suspensión fue de mucho aprendizaje. Yo nunca justifiqué mi introducción al segmento, que fue lo que realmente estuvo mal de mi parte, siempre alcé la mano en ese sentido, incluso con mis mismos jefes, alzó la mano y dije ‘mira estuve mal decir que ustedes me habían dado unas instrucciones y que yo me la quería pasar por forro’. Estuve mal. Pero me sostengo en el hecho de que yo debí hablar de ese contenido (el concierto de Bad Bunny)”.

“La razón principal por la que yo no regresé a la emisora fue porque yo quería dejar claro en que a mí nadie me va a callar. Nunca”, sostuvo.