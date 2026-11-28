Luego de presentarse en la gala final de Miss Universe 2026 con su interpretación de “Dancing Queen”, de ABBA, la cantautora puertorriqueña Janina da inicio a una nueva era musical con “Hazme ruido”, el primer sencillo de su próxima producción discográfica.

La artista y ganadora de la primera edición de Objetivo Fama (Telemundo) estrenó el tema, que fue coescrito junto a Gabriel Quilichini y producido por Will Dátil, con mezcla de Michael Norberg y masterización de Kristian Montano.

“Lo que viví en Miss Universo fue increíble. Poder formar parte de un evento de esa magnitud, cantarle al mundo desde mi tierra y celebrar junto a mi gente de Puerto Rico es una experiencia por la que me siento profundamente agradecida” expresó Janina, en un comunicado de prensa.

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“Ahora, con esa misma emoción, continúo celebrando esta nueva etapa de mi carrera con el lanzamiento de mi nuevo sencillo, Hazme Ruido”, apuntaló.

Una propuesta sobre la libertad y el deseo femenino

La boricua sostuvo que “Hazme ruido” se trata de un trabajo “atrevido” en el que destaca el derecho de las mujeres a ser dueñas de sus deseos y su sexualidad.

“Tenemos la libertad de decidir cuándo, dónde, cómo y con quién, sin tener que justificarnos ante nadie. Sé que este tema le va a encantar a mi gente de Puerto Rico”, añadió la artista.

Camino a su álbum independiente “El comienzo del show Vol. 1”

La canción forma parte de “El comienzo del show Vol. 1”, álbum que saldrá en enero de 2027 y en el que Janina funge por primera vez como coproductora y coautora de casi todo el repertorio. El proyecto consolida su faceta como artista independiente, con control sobre sus composiciones y grabaciones maestras.

Tras lanzar tres discos bajo Universal Music Latin, incursionar en la actuación en Los Ángeles y regresar a la música con “Hoy vuelvo yo”, la intérprete continúa renovando su propuesta artística.

“Hazme ruido” ya está disponible en todas las plataformas digitales.