Mantener el enfoque en la meta, en una actitud positiva y en la confianza de fluir y soltar si es necesario, forman parte de la visión de vida de la reina de belleza Jennifer Colón.

Compartir reflexiones a través de sus redes sociales con la intención de motivar se ha tornado en costumbre para Miss Universe Puerto Rico 2024. La soberana natural de Orocovis disfruta compartir noticias sobre su preparación de cara al anhelo de traer la sexta corona internacional para su patria. Pero ser eco de palabras de aliento lo apropia como una misión, tomando ventaja de su rol para impulsar sueños y levantar el ánimo.

“Es natural pasar momentos de sentirnos mal, de no estar al cien cuando nos levantamos por la mañana”, confesó Jennifer, quien competirá por el cetro de Miss Universe el próximo 16 de noviembre en México. La madre de dos niñas y un varón sabe por experiencia que el ajoro diario puede agobiar y hasta apagar ilusiones. Meditar y dedicar tiempo a lecturas que eleven su amor propio y promuevan autoconfianza es un ejercicio obligado en su rutina.

“Es importante que nos miremos frente al espejo y amemos todo lo que vemos, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos”, afirmó enfática sobre la importancia de atribuir a las experiencias una mirada de valor y de aprendizaje. Las dificultades las ve como lecciones para construir “una versión más fuerte de ti”.

Encontrar entusiasmo en trabajar por las aspiraciones ha sido una fórmula que la ha guiado por años, por eso invita a abrazar esta mentalidad. “Insisto en aconsejar que nunca abandonen su pasión, que muchas veces pensamos en que se nos va la vida y que ‘ese es un sueño que yo tenía de mi juventud, eso era algo que a mí me gustaba y ya no lo puedo hacer’. Que cambien ese chip. Que cambien esa mentalidad. Podemos lograr y alcanzar todo lo que queremos en cualquier momento de nuestra vida”.

Miss Universe Puerto Rico 2024 compartió varias prácticas que la ayudan a mantener la armonía.

1. El poder de la afirmación

“La palabra es bien poderosa. Algo que me gusta mucho es decir palabras de afirmación. Me gusta siempre verme al espejo y decir ‘soy capaz’, ‘soy valiente’, ‘soy hermosa’. Esas palabras de afirmación me ayudan a empoderarme todas las mañanas. Es una programación que yo empecé a hacer hace un tiempo. Dicen que para romper un hábito tienes que tratar uno nuevo por 21 días, y ese hábito traté de hacerlo todas las mañanas por 21 días como una costumbre y me transformó la vida. Y ahora lo hago todo el tiempo, así que las palabras de afirmación son muy importantes”.

2. Ejercicios de respiración

“Cuando siento que tengo un episodio ansioso, que tengo muchas cosas en la mente, hago respiraciones con pausas. Respiro, aguanto la respiración, exhalo, respiro. Trato de hacer ese ejercicio por ocho minutos y eso me calma de una manera increíble”.

3. Audiolibros

“Cuando estoy sola escucho audiolibros. Hay tantos de ayuda que son increíbles. Me ayudan a conectarme también con mi propósito. También, me ayudan a conectar con una entidad más grande de lo que nosotros somos. Siento que todos somos energía. Donde pones tu atención, comienza la manifestación. Tenemos que tener mucho cuidado con hablarnos (de modo) negativo y esos audiolibros me ayudan mucho. Me encanta escuchar a Deepak Chopra, Osho, al científico mexicano Jacobo Grinberg. Son temas que me centran y me ayudan muchísimo”.

4. Practicar yoga

“Cuando tengo tiempo de hacerlo hay posturas de yoga que ayudan muchísimo a tener un balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La respiración holotrópica es muy buena acompañada del yoga. Es una práctica que te ayuda a centrarte, a estar aquí, ahora”.

5. Vivir el ahora

“Siempre trato de estar aquí y ahora presente. Si nos ponemos a pensar qué tengo mañana, durante la semana, qué tengo durante el mes, ahí es que nos da ansiedad. Yo no estoy ni siquiera pensando en Miss Universo. Yo estoy pensando en aquí y ahora, ¿qué estoy haciendo hoy?, ¿cuál es mi agenda de hoy?, y dar el máximo y estar tranquila y centrada. Eso me ayuda mucho. Una ducha caliente de vez en cuando no viene mal para bajar revoluciones, y de vez en cuando mi copita de vino también ayuda”.