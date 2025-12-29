La muerte de un ser querido es una de las experiencias más difíciles de asimilar. Por eso, atesorar la oportunidad de expresarle sentimientos de amor debe ser una constante antes de que su vida se apague repentinamente. Con esto en mente, la familia del reconocido comunicador Alex Delgado Rosado anunció el movimiento o campaña de servicio público que tiene por lema “Papi y mami, los amo con toda mi vida”.

La iniciativa en memoria del también periodista, quien falleció el 16 de diciembre como consecuencia del cáncer, busca concienciar sobre la importancia de valorar la presencia de esas figuras importantes en tu vida y expresarles cuánto significan para ti, no tan solo en la época festiva, sino todo el año.

El movimiento surge de un mensaje que se convirtió en una petición pública por parte de sus hijos, Julián e Isabella, antes del fallecimiento de Delgado, y que hoy busca convertirse en un recordatorio para el público: “el amor no se deja para el final y se debe expresar a tiempo”, se destaca mediante comunicado de prensa.

Si bien la campaña va dirigida a todas las generaciones, la familia expresó la intención de motivar principalmente a la juventud a “realizar un acto simple y urgente: mirar a los ojos a sus padres (o a quien los crió) y decirles: ‘los amo con toda mi vida’, expone el escrito, en especial al reflexionar que esta expresión resume “en segundos lo que muchas veces se queda atrapado por orgullo, rutina o miedo a vernos vulnerables”.

Julián Delgado de la Cruz confesó el significado de esta campaña tras la partida de su padre. “Por mucho tiempo, dentro de mi juventud, con ignorancia, orgullo e inmadurez, no tuve la valentía de mirar a papi a los ojos y decirle ‘te amo’. Lo sentía, pero no lo decía como debía. En sus últimos nueve meses, luego de que le diagnosticaron cáncer, comenzó un tiempo que cambió nuestras vidas. Esos nueve meses me dieron la oportunidad de hacer lo que no pude hacer en mi juventud: decirle ‘te amo’ consistentemente”, expresó. “Y en su última semana, en el hospital, se lo dije más. Papi me lo dijo toda mi vida, no solo cuando enfrentó el cáncer. Además de decirlo, lo escribía y lo mostraba con acciones”, aseveró.

“Hoy entiendo algo que quiero que la juventud de Puerto Rico recuerde: no se debe esperar a la muerte para decirle a papi y a mami ‘los amo con toda mi vida’”, reiteró en la comunicación escrita.

Al comunicador también le sobrevive Julissa de la Cruz, con quien vivió 26 años de casados y cuatro de noviazgo.

Dentro de su extensa trayectoria en los medios, trabajó como director de Programación de NotiUno 630 y panelista del programa televisivo “Jugando Pelota Dura”. Tenía 49 años.