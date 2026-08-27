Cumplir 60 años me ha llevado a mirar la vida desde una perspectiva diferente. No desde la nostalgia por los años que han pasado, sino desde la gratitud por todo lo vivido y, sobre todo, por todo lo que todavía me queda por vivir.

Vivimos en una sociedad que durante mucho tiempo nos enseñó, especialmente a las mujeres, a temerle al paso de los años. Como si cumplir cierta edad significara detenernos, hacernos invisibles o renunciar a nuestros sueños. Hoy puedo decir, desde mi propia experiencia: 60 años… ¿y qué?

No pretendo negar los cambios que llegan con la edad. El cuerpo cambia, las prioridades cambian y nuestra manera de ver el mundo también. Pero cambiar no significa perder valor. Al contrario, cada etapa puede convertirse en una oportunidad para conocernos mejor, cuidarnos, movernos con intención y descubrir nuevas fortalezas.

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A mis 60 años entiendo que la verdadera juventud no se mide únicamente por la apariencia física. También está en las ganas de levantarnos cada mañana con propósito, en mantener nuestra curiosidad, en aprender algo nuevo, en compartir con quienes amamos y en atrevernos a comenzar otra vez cuando sea necesario.

Como profesional de la salud y el movimiento, durante años he promovido la importancia de mantenernos activos. Sin embargo, hoy comprendo todavía más que el movimiento va mucho más allá del ejercicio. Movernos representa independencia, confianza y calidad de vida. Es una manera de decirle a nuestro cuerpo: todavía tengo caminos que recorrer.

También he aprendido que cuidarnos no debe nacer del miedo a envejecer. Debemos hacerlo desde el amor y el respeto hacia nosotros mismos. Alimentarnos mejor, descansar, fortalecer nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud emocional y mantener relaciones que aporten bienestar son decisiones que pueden transformar profundamente esta etapa.

Llegar a los 60 también me ha enseñado el valor de soltar. Soltar la necesidad de agradar a todos, las comparaciones y muchas de las expectativas que durante años cargamos innecesariamente. Con el tiempo comprendemos que nuestra esencia no necesita competir con la de nadie.

Mi fe ha sido parte fundamental de este recorrido. En los momentos buenos y también en aquellos que pusieron a prueba mi fortaleza, he aprendido a confiar en que cada temporada tiene un propósito. Por eso recibo esta nueva década agradecida con Dios por las oportunidades, las personas y hasta por las dificultades que me ayudaron a crecer.

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No quiero regresar a los 30 ni detener el reloj. Quiero vivir plenamente mis 60. Quiero continuar aprendiendo, trabajando, viajando, bailando, entrenando, creando proyectos, ayudando a otras personas y disfrutando de mi familia. Todavía existen metas por alcanzar y sueños que quizás ni siquiera han nacido.

A las mujeres que sienten temor por cumplir años quisiera recordarles algo sencillo: nuestra historia no termina cuando aparece una cana o una arruga. Tampoco existe una fecha de expiración para reinventarnos. Cada año vivido representa experiencias que nadie puede quitarnos. Envejecer es también tener el privilegio de seguir aquí.

Hoy miro hacia adelante sin preguntarme cuánto tiempo ha pasado, sino qué voy a hacer con el tiempo que tengo delante.

Tengo 60 años. Tengo historia, propósito, sueños y fe. Y mientras tenga vida, seguiré moviéndome. Porque la edad puede marcar los años que hemos vivido, pero jamás debe determinar hasta dónde podemos llegar.

Quiero compartir contigo este camino tal como lo estoy viviendo… con mis cambios, mis luchas, mis aprendizajes y mis ganas de seguir. Y estaré cada mes, compartiendo un poquito de mi experiencia. No estás sola.

(La autora es entrenadora física y empresaria)