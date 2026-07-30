Durante años hemos escuchado la misma comparación. Todo ha evolucionado. Los carros hoy parecen computadoras con ruedas, los teléfonos cambiaron por completo la forma en que vivimos y hasta los hospitales utilizan robots e inteligencia artificial. Sin embargo, uno entra a un salón de clases y, aunque han pasado décadas, la escena se siente casi igual. Quizás ahora hay una pantalla táctil donde antes había una pizarra verde y una computadora donde antes había libros y libretas. Pero el modelo de enseñanza sigue siendo esencialmente el mismo.

Ahora, eso podría estar a punto de cambiar.

La semana pasada, durante la World AI Conference en Shanghái, la empresa china iFLYTEK presentó una pizarra impulsada por inteligencia artificial llamada Spark Smart Blackboard. No se limita a mostrar información. Entiende lo que se escribe sobre ella, mejora digitalmente la caligrafía, convierte dibujos en modelos tridimensionales, encuentra material relacionado con la clase que se está dando y genera automáticamente una grabación para que los estudiantes puedan repasarla más tarde. Más que una pizarra, funciona como un asistente de enseñanza.

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Eso me dio curiosidad. Me puse a buscar qué más se estaba haciendo alrededor del mundo y me di cuenta de que la industria completa parece estar corriendo hacia el mismo lugar.

Google, por ejemplo, ya está integrando Gemini en la educación para ayudar a los maestros a crear planes de clase, preparar “quizzes” y desarrollar material personalizado para distintos estudiantes. La idea no es reemplazar al maestro. Es quitarle de encima parte del trabajo repetitivo para que pueda dedicar más tiempo a enseñar.

Microsoft va por una línea parecida con Copilot. La compañía lo está llevando a Microsoft 365 Education para ayudar tanto a maestros como a estudiantes a organizar contenido, investigar temas y preparar actividades con inteligencia artificial.

Después, encontré algo que me llamó todavía más la atención. Plataformas como Khan Academy, MagicSchool AI y ClassDojo ya están utilizando inteligencia artificial para crear un tutor personalizado para cada estudiante. En otras palabras, dos estudiantes podrían estar sentados uno al lado del otro, aprendiendo el mismo tema, pero cada uno recibiendo explicaciones distintas porque la IA entiende que no todos aprendemos de la misma manera.

Y la cosa no termina cuando suena el timbre. Herramientas como NotebookLM, de Google, ya pueden tomar el material de una clase, resumirlo, convertirlo en una guía de estudio e incluso generar una versión en audio para repasarla más tarde.

Y eso sin hablar de la realidad virtual. Hoy ya existen plataformas educativas como VictoryXR que permiten a los estudiantes ponerse un “headset” de realidad virtual y caminar por el antiguo Egipto, explorar el sistema solar o entrar al interior del cuerpo humano como si estuvieran allí. La inteligencia artificial promete llevar esas experiencias un paso más allá, generando contenido adaptado a la clase que se está dando y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

Durante más de cien años el salón de clases fue un lugar donde todos aprendían lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Todo apunta a que la inteligencia artificial está rompiendo esa regla.