Allá para el 2005, y ante el crecimiento en popularidad de las SUV compactas, Chevrolet creó su nueva contendiente: la Equinox.

Ya van 21 años desde su debut y con un reciente rediseño, la Equinox entró a su cuarta generación.

Esta versión estrenó un diseño más dinámico con unas luces delanteras más estrechas, pero con una parrilla más amplia. El resultado es un estilo frontal que adopta muchos de los patrones de diseño de otros modelos de Chevrolet en esta faceta moderna de la marca.

La Equinox viene en tres modelos: LT, RS y Activ.

La LT es el primer modelo de la línea y ya de por sí viene muy bien equipada con un buen enfoque en la tecnología.

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La deportiva es la RS y lo que la distingue visualmente es que tiene su propio diseño de parrilla, viene con aros de 19 o 20 pulgadas y todos sus emblemas, espejos y molduras son negros. También tiene una suspensión más rígida para un manejo más deportivo.

Mientras, el modelo Activ es el que más se presta a las aventuras fuera del pavimento. Entre otros equipos, tiene una suspensión más alta y gomas todoterreno, por lo que la distancia sobre el suelo es mayor.

En cuanto a aros, la LT y la Activ ambas tienen aros de 17 pulgadas y, como ya les dije, la RS los tiene en tamaño 19 o 20.

Estas combinaciones de equipamiento y aros le dan un estilo más deportivo o elegante a la apariencia general de la Equinox. Los mismos efectos se logran cuando se opta por una carrocería a dos tonos, ya que se puede seleccionar entre un techo blanco o uno negro.

En todos los modelos, el motor es el mismo: un cuatro cilindros turbo de 1.5 litros que genera 175 caballos de fuerza. Hay dos opciones de propulsión (tracción delantera o en las cuatro ruedas) y eso es lo que determinará la transmisión de la Equinox, aunque siempre será automática.

En los modelos de tracción delantera, la transmisión es una CVT, mientras que en las Equinox con tracción en las cuatro ruedas, la transmisión es automática convencional de ocho velocidades.

La combinación de transmisión y tracción cambia la fuerza del torque. El dúo de tracción delantera y transmisión CVT genera un torque de 184 libras mientras que el torque de la all-wheel drive con la transmisión automática tradicional aumenta a 203 libras.

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Por dentro, todas las Equinox tienen espacio para cinco ocupantes que van muy bien conectados con Apple Car Play y Android Auto inalámbrico.

El área de carga es de casi 30 pies cúbicos y con tan solo reclinar los espaldares traseros hacia el frente, el espacio se duplica a casi 64 pies cúbicos.

En cuanto a seguridad, la Equinox obtiene la máxima puntuación de cinco estrellas tanto por su rigidez estructural como por su equipo de seguridad.

Entre otros sistemas, cuenta con alerta de colisión, frenado automático, cruise control adaptativo, alertas de puntos ciegos, asistencia para mantener el vehículo dentro del carril y alertas de tráfico cruzado trasero.