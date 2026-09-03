Clorox Puerto Rico anunció el retiro voluntario de más de seis millones de botellas de sus productos Mistolin y Lestoil que podrían haberse contaminado con bacterias como las Pseudomonas aeruginosa, informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés).

La CPSC explicó que la Pseudomonas aeruginosa es un organismo ambiental que se encuentra ampliamente en el suelo y el agua y que puede ocasionar infecciones graves en personas que tengan el sistema inmune debilitado o a personas que utilizan dispositivos médicos externos. Además, puede ingresar al torrente sanguíneo a través de cortaduras o lesiones expuestas, a través de los ojos o ser inhalada, sin embargo, no representa riesgo para personas sanas.

PUBLICIDAD

La CPSC informó que los productos que forman parte de este recogido son los limpiadores aromatizados diluibles marca Mistolin, en los aromas Alegra tu Día, Espíritu Play, Flores de Primavera, Fresco Despertar, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical, Manzana y Canela, Pino y Especias y Sólo para Ti; y los limpiadores multiusos pesados Lestoil en los aromas Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical, Intenso Limón Boricua y Olas de Rincón. Los productos afectados por este recogido tienen códigos de fecha que comienzan con el prefijo “PR01” seguido de un número de cinco dígitos entre 25091 y 26168, fabricados entre el 1 de abril de 2025 y el 17 de junio de 2026, en botellas de 28, 40, 64 y 128. El retiro de productos abarca únicamente los limpiadores con aroma.

De acuerdo con la CPSC, los productos se vendieron en Walmart, Sam’s Club, Costco, Supermercados Econo, Supermercados Selectos y otros comercios minoristas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¿Que deben hacer los consumidores?

La CPSC solicitó a los consumidores que dejen de usar inmediatamente los limpiadores y que se registren en el portal https://mistolinrecall.expertinquiry.com . Una vez registrados en el portal, pueden subir una foto del código UPC de 12 dígitos impreso en la etiqueta del producto y una foto del código de fecha impreso en el costado de la botella. Una vez hayan registrado el producto, pueden descartarlo de forma regular en la basura.

Una vez registrados en el portal, pueden subir una foto del código UPC de 12 dígitos impreso en la etiqueta del producto y una foto del código de fecha impreso en el costado de la botella, para recibir un reembolso. ( Suministrada )

Clorox Puerto Rico emitirá un reembolso a aquellos consumidores que registren botellas de los aromas afectados con los códigos de fecha impresos en la botella que comiencen con PR01 y vayan seguidos de un número de cinco dígitos entre 25091 y 26168. De tener prueba de compra, recibirán la totalidad del precio de compra. De no contar con el recibo, recibirán un reembolso de acuerdo al precio de venta sugerido por el fabricante, que fluctúa entre $1.40 y $8.00 por botella, dependiendo del producto y el tamaño del empaque.