Un boleto vendido en Florida se convirtió en el ganador del premio mayor de la lotería Mega Millions de $800 millones, luego del sorteo celebrado el martes, 28 de julio.

El jugador acertó todos los números y se llevó el tercer jackpot de Mega Millions del año, un premio estimado en $800 millones o $344.2 millones si decide recibir el pago en efectivo.

Los números ganadores fueron: 34, 48, 49, 59 y 70, y el Mega Ball 12.

Según informó Mega Millions, este premio se convirtió en el décimo jackpot más grande en la historia del juego.

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La Lotería de Florida aún no ha revelado dónde se vendió el boleto ganador.

Florida también posee el récord del mayor premio acumulado de Mega Millions: un jackpot de $1,602 millones, ganado el 8 de agosto de 2023.

Tras el premio de Florida, Mega Millions reinicia su acumulado y el próximo sorteo del viernes, 31 de julio, tendrá un jackpot de $50 millones.

Los boletos de Mega Millions se venden en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El juego no está disponible en Puerto Rico.