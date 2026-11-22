El estado de Iowa está generando atención tras revelar que su gobierno ofrecerá incentivos económicos de hasta $200,000 para médicos y otros profesionales de la salud que se comprometan a laborar por cinco años a tiempo completo en áreas rurales o designadas con escasez de personal sanitario.

Aunque la subvención máxima está reservada para médicos, la iniciativa también incluirá a especialistas en enfermería, rehabilitación y salud mental, con cuantías escalonadas según la ocupación.

Los médicos con título MD o DO podrán recibir hasta $200,000 en el marco de los cinco años. Por su parte, los profesionales de enfermería de práctica avanzada cualifican para hasta $105,000, mientras que los asistentes médicos podrían obtener hasta $100,000.

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Asimismo, los terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas podrían recibir hasta $70,000 por persona, y el personal de enfermería registrada (RN), hasta $60,000. Entretanto, docentes de enfermería, consejeros profesionales con licencia y trabajadores sociales clínicos (salud mental) obtendrían hasta $50,000 de ser admitidos.

Cómo se desembolsa el dinero

Los participantes seleccionados podrán escoger entre recibir el dinero como un bono directo —sujeto a contribuciones— o destinarlo al pago de préstamos estudiantiles federales elegibles, tales como Stafford, Grad PLUS o de consolidación.

Antes de liberar cada desembolso, las autoridades estatales verificarán el cumplimiento del acuerdo.

En la modalidad de tiempo completo (cinco años), el estado pagará el 20% al concluir el primer año, el 15% al finalizar cada uno de los tres años siguientes y el 35% restante al completar el quinto año. Para un médico que obtenga el tope de $200,000, esto representa $40,000 el primer año, $30,000 anuales del segundo al cuarto año y $70,000 al cierre del compromiso.

Por su parte, quienes opten por trabajar a tiempo parcial deberán cumplir siete años consecutivos y recibirán el incentivo en cuotas anuales prorrateadas.

Requisitos y fechas de solicitud

Para cualificar, los solicitantes deben poseer licencia vigente para ejercer y comenzar a trabajar en una ocupación y zona aprobadas dentro de los seis meses posteriores a la firma del contrato.

Además, el programa exige completar al menos 2,080 horas por año calendario a tiempo completo o 1,560 horas en jornada parcial, cómputo que incluye vacaciones, días feriados y otras licencias pagadas.

En caso de que los fondos no alcancen para cubrir todas las solicitudes de una misma especialidad, el estado dará prioridad a quienes cursen su último año de estudios, prácticas clínicas o residencia y se comprometan a laborar a tiempo completo, seguidos por profesionales que ya cuenten con licencia en Iowa bajo esa misma jornada.

Tampoco podrán solicitar quienes ya hayan recibido fondos estatales en programas anteriores de incentivos sanitarios en Iowa.

El periodo de solicitud abrirá el 1 de febrero de 2027 y cerrará el 31 de marzo a través del portal digital del Departamento de Educación de Iowa. Todos los aspirantes recibirán notificación sobre el estatus de su caso en julio de 2027.