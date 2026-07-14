Unas vacaciones familiares a Disney se convirtieron en una tragedia cuando un niño de cuatro años presuntamente encontró un arma de fuego dentro de un vehículo y disparó accidentalmente, provocando la muerte de un familiar de apenas dos años.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 12 de julio en la calle Scrapbook del complejo de alquileres vacacionales The Cove East at Storey Lake, en Kissimmee, poco después de que una familia procedente de Georgia llegara al lugar para disfrutar de sus vacaciones, según informaron News 6 WKMG y WESH 2 News.

Se alega que el menor de cuatro años entró al vehículo donde el niño de dos años esperaba. Allí presuntamente encontró una pistola que estaba sin seguro y sin funda, la manipuló y accionó el gatillo.

“Una vez aprietas el gatillo, ese proyectil va hacia algún lugar, y en este caso impactó a un niño de 2 años y lo mató”, dijo el sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon.

El menor fue trasladado al Arnold Palmer Children’s Hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola mantiene la investigación y no descarta la radicación de cargos criminales.