Un hombre cayó al mar desde un crucero de Carnival que regresaba a Long Beach, California, luego de un viaje de siete noches por varios destinos de México, informó KABC-TV.

El incidente ocurrió durante el último día del viaje del Carnival Panorama, cuando la tripulación se percató de que el pasajero estaba desaparecido. Posteriormente, revisaron las cámaras de seguridad del barco y confirmaron que el hombre había caído por la borda.

El crucero Carnival Panorama. ( Suministrada )

Tras conocer la situación, la tripulación ordenó a los pasajeros regresar a sus habitaciones mientras se realizaban las labores de búsqueda. El cierre de las áreas comunes se extendió por aproximadamente una hora.

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“Solo hicimos lo que nos dijeron”, contó a KABC-TV el pasajero Michael Bedwell, quien relató que los tripulantes caminaban por el barco pidiendo a todos que regresaran a sus habitaciones. Según explicó, inicialmente no sabían qué estaba ocurriendo y solo les informaron que buscaban a una persona.

La familia y los amigos del hombre fueron notificados sobre lo ocurrido.

11 Fotos Las líneas de cruceros tienen una lista de objetos prohibidos que podrían ser retenidos durante el embarque.

Según Carnival Cruise Line, el barco se dirigía de Puerto Vallarta, México, hacia Long Beach cuando se reportó la desaparición del pasajero.

La compañía indicó que activó sus protocolos de búsqueda e investigación, que incluyeron la revisión de las cámaras de seguridad y la notificación a la Guardia Costera de Estados Unidos y de México. Carnival también señaló que está brindando apoyo a la familia que viajaba con el hombre.

Hasta el momento, no se ha informado qué provocó que el pasajero cayera al mar.