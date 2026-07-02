Mientras este jueves amanecieron unos 5,000 sanjuaneros sin servicio de agua potable, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que llegó a nuevos acuerdos con San Juan, luego de haber sido imputado ayer por el municipio de “desacato”.

San Juan presentó ayer, miércoles, la moción de desacato por unos alegados incumplimientos a los acuerdos alcanzados en la demanda que presentó el municipio a finales de mayo por los recurrentes problemas de agua potable en el pasado año. De inmediato, el juez superior Anthony Ramos Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó que se reunieran para alcanzar acuerdos.

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“La reunión entre ambas partes se llevó a cabo en la tarde de ayer. La misma fue productiva y permitió acordar iniciativas de trabajo en conjunto. No obstante, los detalles de dichas iniciativas no pueden ser divulgados, ya que son de carácter operacional y su divulgación iría en contra de las estipulaciones establecidas en el acuerdo judicial entre el municipio de San Juan y la AAA”, estableció la portavoz de la corporación pública, Michelle Cobb.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, fue el que detalló que este jueves había 14,000 abonados sin agua potable, de los cuales 5,000 eran de San Juan.

Alegó que las averías y trabajos previos programados eran la principal razón de la falta de agua.

Además, comentó que quedaban abonados de Loíza y Canóvanas todavía sin agua, ya que los niveles de los tanques no estaban a capacidad tras los problemas registrados en el fin de semana por el hallazgo de grasa y aceite en la toma de agua de la planta de filtros de Canóvanas.

Peña Payano, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, evitó comentar sobre los problemas entre la AAA y el municipio de San Juan.

“Lo más importante aquí es que la gente tenga el agua. Así que estaremos al pendiente de cómo se desarrolla eso en los tribunales”, sostuvo.

En su moción de desacato, el municipio alegó que la AAA continúa con la inacción para atender los problemas de agua de San Juan.

“A pesar de los esfuerzos del municipio y del ingeniero Roberto W. Martínez Toledo, acudimos al auxilio de este Honorable Tribunal, ya que el silencio sostenido y la inacción demostrados por la AAA, ante la crisis del servicio de agua potable que aqueja a la Ciudad Capital no son tolerables. Todo lo contrario, la pasividad de AAA frente a una emergencia de salud pública que se prolonga cada segundo y equivale a tolerar, avalar y, en última instancia, perpetuar el calvario diario que padecen miles de familias sanjuaneras, personas encamadas, envejecientes, pacientes en tratamiento médico, niños en edad escolar, pequeños y medianos comerciantes, restaurantes, hospitales y escuelas dentro de la demarcación territorial del municipio”, dice el recurso legal.

En una Comisión Total que realizó el Senado, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, acusó al representante del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua que designó San Juan, el ingeniero Martínez Toledo, como el responsable de que San Juan no tenga agua. Alegó que este no ordenó realizar mantenimiento ni mejoras necesarias en el sistema.