Para Ada Álvarez Conde, ser popular ha servido como mecanismo para defender los derechos humanos, máxime de las mujeres. Sin embargo, entiende que ya no puede ocupar un puesto en el partido que, según ella, ha excluido la voz femina para atender las polémicas que surgieron luego de que el presidente partidista, José Luis Dalmau Santiago, opinara que abortar a un feto después de las 22 semanas de gestación es un “asesinato” y quien supuestamente despidió a su asesora después de que se opuso a este comentario.

Fue por eso que Álvarez Conde anunció anoche que pronto renunciará de la presidencia de la organización Mujeres Populares, puesto que ha ocupado desde el fallecimiento de Ada Skerrett en el 2021 por COVID-19, pero no sin antes participar de la comisión especial para someter sugerencias al reglamento del Partido Popular Democrático (PPD), que se celebrará próximamente.

Ahí aprovechará su última gestión como presidenta para insistir en que se lleve a cabo una elección para llenar las vacantes de la organización de mujeres y que se incluya siempre a las féminas en discusiones del partido y de derechos humanos, sobre todo en las que las afectan directamente.

“Sin mujeres no hay partido. Esa es la que hay”, puntualizó al señalar que no ha abandonado su ideal político.

“Creo que lo que estoy haciendo es ser popular, porque si creo en la justicia social y en los derechos de la mujer, los tengo que defender. Yo estoy (abriendo) una puerta a que el partido se reforme y, en el tema de las mujeres, más. Queda de lo que pase de ahora en adelante y cómo se tocan estos temas, pero yo no dejo de ser (popular). Es cuestión de cómo se maneje. Si yo como mujer estoy en un sitio donde no se respetan los derechos de la mujer, pues, obviamente no puedo estar. Pero, en estos momentos, yo lo que quiero es generar o aprovechar esta crisis para volverlo una oportunidad y, como yo, hay mucha gente nueva en la política, sangre nueva”, comentó la también doctora en derechos humanos.

La gota que colmó la copa, para Álvarez Conde, fue el resultado de la reunión entre Dalmau Santiago y los vicepresidentes, Carlos “Charlie” Delgado Altieri y Carmen Maldonado. Fue en este cónclave que se informó, mediante comunicado de prensa, la creación de un comité para discutir temas medulares e impulsar la participación del colectivo.

“En ningún sitio dice que la Organización de las Mujeres está considerada”, sostuvo. “A mí me llamaron a decirme nos reunimos, pero no fui parte de la conversación. No es lo mismo decir ‘mira, nos reunimos y vamos a expresar que vamos a trabajar con este issue y vamos a hacer expresiones’, pero entonces yo me entero de las expresiones qué es lo que van a hacer y que hay hasta un comité asignado para el tema. Lo que yo quiero es que la organización se tome en cuenta y se lleven elecciones y mi petición es que se vote y que estén bien pendiente y sean personas defensoras de los derechos de las mujeres y no necesariamente sea solo como una extensión de lo que salga para arriba, porque se supone que la organización sea la que recoja lo de las mujeres y lo suba, no que sea de arriba abajo. Hay una diferencia de lo que se vea bien y lo que esté bien. Yo quiero que esté bien”, agregó.

“Yo no dudo que no hayan tenido buena intención, porque lo que están buscando es (como proteger) la imagen y cómo atienden la crisis, pero en ese proceso no está la organización. Entonces, volvemos a lo mismo: si es el asunto tiene que ver con mujeres, no puedes hacer un comité de atender asuntos que ni siquiera dice mujeres, dice otra cosa, y, para acabar de completar, haces unas expresiones y conformas el grupo y todo sin decisión de la organización, sin que aparezca en ningún lugar”, añadió.

La decisión, sin embargo, no contó con el criterio de la organización ni de Álvarez Conde. Eludir la participación de este colectivo se ha repetido ya en ocasiones pasadas, por lo que las recientes polémicas solo arrojaron luz sobre las fisuras existentes dentro del partido.

“Hay gente que me ha escrito que estoy chavando al partido. Yo no estoy chavando nada. Eso está chavao en la medida de que no nos dejen participar”, aseguró al resaltar que las controversias han nublado el tema del aborto, lo que ha pasado a segundo plano.

La falta de participación de las Mujeres Populares se debe al liderato de Dalmau Santiago, señaló Álvarez Conde, ya que aseguró que Maldonado y Delgado Altieri “trataron de ser conciliadores” con ella.

“Ellos no son los que decidieron que me llamaron o no”, afirmó.

Futuro de Mujeres Populares

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, y la senadora Migdalia González ya han mostrado interés en sustituir a Álvarez Conde, quien no descarta perseguir otro puesto político en el futuro, aunque no ha tomado la decisión.

“Para mí siempre han sido más importante las causas que los puestos. Sí he buscado puestos, pero para adelantar causas. Pero, sobre mi futuro político le puedo garantizar que yo oro por todo. Les avisaré”, pronosticó.

Por ahora, continuará su labor en pro de los derechos humanos.

“No me quiero dividir como Ada la activista y como presidenta de la organización”, comentó. “Yo no tengo ningún problema con quien cree una cosa o la otra. Yo no estoy metiéndome en ese tema, yo estoy metiéndome en que si es un issue de mujeres que las mujeres estén. Punto. Es complejo que se hablen de decisiones del cuerpo y leyes (y que) las mujeres no estén. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde están convocadas las mujeres?”, dijo al asegurar que, aunque preferiría que no sucedieran los abortos, está en contra de los abortos clandestinos.

“Que no sea lo controversial los derechos civiles y, si lo es, que se tengan las discusiones abiertas y que realmente no sea una excusa. A mí no me cuadra que hemos estado más tiempo criticando a las mujeres en la prensa que criticando otros asuntos, pero tampoco es justo que tú digas hay asuntos más importantes y no toques los derechos de la mujer o los derechos humanos”, aseveró la también capellana.