Luego de que los funcionarios de colegio estuviesen desde las 4:00 a.m. en espera del inicio de las primarias y de que cientos de electores se marcharan molestos de los centros de votación sin una respuesta sobre la razón por la que en horas de la tarde todavía no habían llegado las papeletas, el organismo político de pueblos como Aguas Buenas, Coamo, Humacao, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Loíza, Quebradillas, Trujillo Alto, Guánica, Yauco, Adjuntas y Ceiba determinaron este domingo posponer el proceso electoral.

La situación ocasionó que los alcaldes reaccionaran molestos por los problemas que ha enfrentado a Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para dirigir este proceso. Dijeron sentirse avergonzados, abochornados y decepcionados con el sistema electoral. La única diferencia estribó sobre a quién le atribuyeron la culpa del caos registrado.

Los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) responsabilizaron al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila. Algunos hasta le solicitaron la renuncia.

Los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) coincidieron en que el responsable es del PNP, específicamente su presidente, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Wanda Vázquez, por haber cambiado el ordenamiento electoral en junio pasado a través de un nuevo Código Electoral.

El alcalde de Aguas Buenas, Javier García, explicó que a su pueblo nunca llegó el material electoral y nadie le supo responder cuándo lo recibirían. Por ello, alrededor de las 3:30 p.m. los funcionarios de colegio se retiraron a sus casas, luego de casi 12 horas de espera. Dijo estar decepcionado y frustrado.

“Esto ha sido algo inaceptable y algo nunca antes visto. Quien aquí salió perjudicado fueron los electores. Estos procesos tienen que ser un proceso justo, de garantizar el proceso a los electores. Ha sido una falta de respeto al elector puertorriqueño”, manifestó el novoprogresista.

Dejó en manos de los comisionados electorales determinar si el presidente de la CEE debe o no renunciar.

“El pueblo se preparó para hoy ir a las urnas como de costumbre a las 8:00 a.m. y hoy el pueblo despierta con una noticia como nunca antes esperada, donde no hay papeleta. Fue una incertidumbre que se creó en el sistema democrático y el pueblo estaba confuso y tuvimos que salir los presidentes del partido a nivel municipal a tomar decisiones. La realidad es que es algo muy serio y lo último que se coarta en una democracia al ciudadano es el derecho al voto y hoy se le coartó. Ahora, tenemos una semana para poderle llevar un mensaje a nuestro electorado y hacerle llegar este (próximo) domingo a votar. Ese es nuestro reto”, argumentó García, al dudar que muchos electores vayan a votar.

Por su parte, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, afirmó que a las 2:00 p.m. decidió retirar a sus funcionarios de colegio y a las 2:15 p.m. los novoprogresistas le siguieron los pasos, porque ya estos estaban cansados de esperar, sin respuestas y sin conocer cuándo podrían llegar las papeletas.

Dijo que, de haberse insistido en realizar el proceso, las votaciones hubiesen tenido que extenderse hasta la madrugada del lunes y “los funcionarios ya estaban cansados”.

“Este es el fruto del Código Electoral, donde se le advirtió tanto a (Pedro) Pierluisi, Wanda Vázquez, que no había consenso. Ellos, guiados por Thomas Rivera Schatz, por tener control absoluto de la CEE, están pagando las consecuencias”, sentenció, al catalogar este caos como “el último de los desastres administrativos del cuatrienio”, dijo García Padilla.

Para el coameño lo peor de todo es que dejaron “en las manos de un inexperto, (el presidente de la CEE), toda la reforma y ellos son los responsables”.

Entretanto, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, señaló que fue a la 1:00 p.m., previo a que los presidentes del PNP, Rivera Schatz, y del PPD, Aníbal José Torres, acordaran posponer las primarias, que se reunió con todo el organismo electoral de su pueblo para retirar a los funcionarios.

Comentó que los electores se habían ido, habían ocurrido tres apagones del servicio eléctrico en el pueblo y los funcionarios ya estaban cansados.

“Estoy decepcionada, con mucha vergüenza ajena. Yo trabajé toda mi vida en colegio, desde los 18 que emití mi primer voto, y todos los procesos cuando más tarde abría un colegio era las 8:30 a.m. nunca pasaba de eso. Deben responderle al pueblo por esta falta tan grande”, acotó la alcaldesa popular.

Estipuló que la culpa de toda esta debacle es el nuevo Código Electoral.

“Pedirle la renuncia al presidente (de la CEE) y seguir con un Código que hoy ha demostrado ser ineficiente, no vale de nada. Lo que hay que hacer es más profundo que eso. La renuncia de alguien sin tomar otras acciones, sin decirnos cuál es el plan para que no vuelve a pasar, no sirve de nada”, añadió Nazario.

El alcalde de Ceiba, Ángel Cruz, quien el sábado de la semana pasada fue el primero que levantó bandera de las irregularidades que se cometieron en el voto adelantado del PNP, estipuló a primera instancias que “lo que quisiera es que el presidente de la CEE renunciara”.

Afirmó que le duele que tanto el voto adelantado del PNP y ahora estas primarias le quiten a Puerto Rico el sitial que alcanzó internacionalmente por el sistema electoral.

“Yo veía venir esto de nuevo. Yo levanté bandera para que se hicieran los ajustes”, señaló Cruz, al expresar sentirse entristecido por la falta de acción correctiva.

“Da pena que ha haya ocurrido esto. El único culpable es él (Dávila). Se tiene que levantar el elector. Es mejor levantar bandera, reclamar, que pasar el bochorno que estamos pasando en estos momentos”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Guánica, Santos Seda Nazario, lo cogió a tono personal. Insistió que a su pueblo se le traicionó y se le decepcionó.

Aceptó que las papeletas llegaron a su pueblo a las 2:20 p.m., pero ya a esa hora se les había informado a los funcionarios de colegio que se marcharan.

“Es un abuso de la CEE, ya que allí tenemos hombres y mujeres que son seres humanos, que están allí desde horas de la madrugada esperando y no íbamos a poner en riesgo a nuestros electores. Toda la responsabilidad recae en la CEE , que tiene su presidente. Él tiene que responder por qué está pasando esto… Esto atenta contra la credibilidad de un sistema que se supone que corra como un reloj suizo”, puntualizó.

En el municipio de Quebradillas, entretanto, las primarias del PPD se suspendieron a las 3:00 p.m., luego de que a esa hora la CEE no entregara las papeletas.

“Estar ocho horas consecutivas no era viable (si las papeletas llegaban luego de esa hora), los funcionarios estaban listos desde las cinco de la mañana. Estaban cansados ya de esperar”, afirmó el alcalde Heriberto Vélez Vélez.

El popular explicó que los funcionarios de colegio nunca recibieron una explicación formal de la CEE sobre por qué las papeletas nunca llegaron.

“Me quedé sorprendido, porque no pensaba que iba a haber un desastre a así tan grande, una falta de organización. Hoy la democracia no pudo expresarse dado la ineptitud en las operaciones de la CEE”, sostuvo Vélez Vélez.

Sobre la gestión del presidente de la CEE, manifestó que lo ocurrido este domingo con el evento primarista lo descalifica de cara a las elecciones generales de noviembre.

“¿Cómo evaluamos al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Pues que el evento electoral lo hubiese hecho bien, y si fracasó, si esto es la primaria, el proceso de elecciones generales va a ser más cuestionable”, apuntó.

Por último, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, llamó “inepto” al presidente de la CEE. Luego, él mismo se retractó.

“Es que la palabra inepto se queda corta y lo había demostrado desde hace meses, cuando uno escuchaba en entrevistas. Este señor no tiene ningún conocimiento del proceso electoral”, señaló.

Aún así, el popular retomó la misma línea de sus compañeros, al exponer que fue el cambio del Código Electoral registrado en junio y el efecto que esta nueva regulación tuvo de promover el despido de los vicepresidentes y secretarios de la institución electoral lo que causó este “mal servicio a la democracia”.

En San Germán, no se suspendieron las votaciones. No obstante, los colegios de votación abrieron al pueblo a eso de las 2:00 p.m., dijo.