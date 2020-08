El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, exigió hoy, domingo, la renuncia inmediata del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera.

“Ante el vergonzoso fracaso histórico del proceso primarista que se celebra hoy, el presidente de la CEE demostró no tener la capacidad ni las herramientas necesarias para dirigir un evento tan complejo y de la envergadura de las elecciones generales en noviembre. Por el bien del proceso electoral y para garantizar unos resultados confiables en las elecciones generales, el presidente de la CEE tiene que salir”, dijo Aponte.

Primera Hora ha intentado, en varias ocasiones, comunicarse con el presidente de la CEE o alguno de sus asesores sin lograr respuesta.

Dávila Rivera no ha emitido expresiones durante el día de hoy ni siquiera por escrito.

Este es el primer ciclo electoral que está a cargo de Dávila Rivera, quien antes de ser nombrado por Ricardo Rosselló Nevares presidente de la CEE, era secretario del Tribunal Supremo.

El proceso primarista ha sido un caos desde que comenzó el pasado 1 de agosto, con el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista (PNP). Hoy, cuando debían votar electores del PNP y del Partido Popular Democrático, no salieron de del edificio de Operaciones Electorales todos los maletines electorales para los 110 precintos.

Aponte anunció que tras todos estos escollos, le retiró la confianza al presidente de la CEE.

“Durante meses estuve anticipando y le advertí al presidente de la Comisión sobre la necesidad de dar pasos para evitar lo que hoy ve con asombro el pueblo puertorriqueño, un evento primarista caótico, cuyos resultados no gozarán de la confianza de país, particularmente de quienes participaron del evento. El presidente decidió no escuchar mis planteamiento y optó por administrar de forma unilateral todo el proceso primarista”, sentenció el líder independentista.

“El presidente de la CEE ha demostrado no tener las destrezas para poder encaminar un asunto tan vital e importante como los es el proceso electoral. El juez Dávila fracasó en su función de administrar de manera confiable el proceso electoral. Reitero mi llamado al juez Dávila a que dimita a su puesto. No debe continuar a cargo de la institución electoral, camino a una elección general que ya sufre de una mancha grave de credibilidad, por la reforma electoral aprobada por el PNP, y por el fracaso estrepitoso que hoy ha sufrido el proceso primarista en Puerto Rico. Quien no puedo con lo poco, no podrá con lo mucho”, agregó.