El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, informó hoy que la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, contestó la petición del sindicato para que expresara por escrito su postura sobre el contrato de LUMA Energy.

La Utier también le solicitó su sentir en temas como la privatización de los servicios esenciales, la reforma laboral, entre otros, indicó el líder sindical.

“El lunes en la noche recibimos la respuesta de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro a la carta que habíamos enviado a todos los candidatos y ya fue publicada en las redes de la Utier para que tanto los trabajadores como el pueblo de Puerto Rico conozcan las posturas sobre el contrato de Luma, la privatización de los servicios esenciales, reforma laboral, entre otros temas”, detalló Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Los candidatos a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático, Juan Dalmau Ramírez y Carlos Delgado Altieri, también enviaron sus expresiones, agregó la Utier.

Figueroa Jaramillo requirió a los candidatos que no han contestado, César Vázquez (Proyecto Dignidad), Pedro Pierluisi (Partido Nuevo Progresista) y Eliezer Molina (independiente), una respuesta a las preguntas planteadas en la misiva, que fue enviada el pasado 26 de agosto.

“A los candidatos que aún no contestan sepan que los trabajadores y el país están atentos a qué hacen y qué no hacen los candidatos para emitir su voto en las elecciones que se avecinan. Lo repito nuevamente, el no contestarnos la carta es no contestarle a un país que está pendiente a todo lo que dicen los candidatos sobre asuntos tan importantes para todos los puertorriqueños”, sostuvo Figueroa Jaramillo.