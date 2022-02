Ante las expresiones realizadas esta tarde por el gobernador Pedro Pierluisi, quien en conferencia de prensa expresó que “nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero”, el presidente del Sindicato de Bomberos de José Tirado, convocó a los servidores públicos a participar este próximo miércoles de la llamada “gran marcha de la indignación por un salario justo y un retiro digno”.

“El gobernador Pierluisi no conoce por lo que un bombero ni un policía vive. El no conoce ni ha vivido eso... y lo debemos perdonar. Sin embargo, eso no quita la indignación que ha causado en nosotros y en nuestra familia y pienso que, en el pueblo de Puerto Rico, por las expresiones que he visto en las redes sociales. Eso obliga a cada uno de ustedes a hacer un esfuerzo adicional al que hemos hecho para conseguir que ese gobierno insensible nos respete y sienta el poder que tenemos en nuestras manos”, expresó Tirado a través de un vídeo publicado en la cuenta oficial del sindicato.

Más temprano, el Primer Ejecutivo reaccionó a las estrategias de los bomberos en busca de una serie de reclamos por justicia salarial y un retiro digno, entre las que trascendió un posible cierre masivo de estaciones en los próximos días.

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición... ahora, si permanece en esa posición, y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”, advirtió el gobernador.

La manifestación masiva, convocada por varias organizaciones, saldrá a las 8:00 a.m. desde el parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra hacia La Fortaleza.