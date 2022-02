Las ausencias de los bomberos continuaron este jueves por tercer día consecutivo y no se detendrían por un “periodo alargado, si no hay acción” para atender sus reclamos de mejores condiciones salariales y de retiro, advirtió el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado.

Cifras oficiales provistas por el comisionado interino del Negociado de Bomberos, Marcos Concepción, estipulan que ayer, miércoles, se ausentaron unos 200 bomberos. Dijo que eso representa un 17% a 18% de la matrícula total, que ronda en 1,400 bomberos.

Hoy, jueves, las ausencias detectadas en el turno mañanero son de 225 por enfermedad, dijo a Primera Hora.

Concepción reconoció que la norma es que haya un ausentismo de 100 a 150 bomberos por día, por lo que esta manifestación del “Red Flu” ha duplicado las ausencias.

La situación, según alegó, no ha desestabilizado las operaciones de la agencia. Es que aseguró que han podido atender en los primeros dos días de esta protesta las 25 incidencias que se han reportado, entre los que se encuentran accidentes de autos y fuegos residenciales. Comentó que han contado con la colaboración de los municipios y otros empleados del Departamento de Seguridad Pública.

No obstante, Concepción urgió a los manifestantes a regresar a sus trabajos.

“Tenemos que sentarnos a la mesa y continuar las negociaciones”, planteó Concepción.

Alegó que tanto él, como jefe de bomberos, así como el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el personal de La Fortaleza están abiertos a atender los reclamos. Pero, pidió entender que el país está saliendo de una quiebra.

“Lo que queremos es una buena comunicación, que siempre ha existido la comunicación. Y, debemos entender, que el llamado es que regresen, los que están, verdad, ausentándose y haciendo tal vez algún tipo de manifestación de esa manera. Les decimos que vamos a buscar la manera de ser más proactivos. Una manera de hacer más ágil la comunicación para que esto se dé. Pero, realmente, parte de lo que están pidiendo ellos es un reclamo de aumento y ya estamos diciéndoles que el primero de julio de este año fiscal va a tener un aumento de $125″, informó.

“Ellos están en su derecho de protestar. Pero, debemos de entender que mientras hay agencias que tal vez no ha cogido aumento, el Negociado de Bomberos ha sido atendido, su reclamo ha sido atendido en Fortaleza, con el secretario y tanto como este servidor. Estamos trabajando por ellos y deben de entender que seguimos tratando de buscar alternativa para que el sueldo sea más atractivo… Debemos entender que estamos saliendo de un país que estaba prácticamente en quiebra. Pero, sí nos dirigimos a eso. En buscar más beneficios para los bomberos y estamos claro y continuaremos dando la lucha. Pero, la lucha se gana sentado a la mesa y haciendo protestas de ausentismo”, añadió el funcionario.

La perspectiva del Sindicato, quien ha reiterado que no se responsabiliza por el ausentismo de los bomberos, es diferente. Su presidente alegó a Primera Hora que los bomberos se han cansado del diálogo. Reclamó, por ello, un aumento de $500 al sueldo base de los bomberos, que en la actualidad es de $1,500.

“Abierto al diálogo está todo el mundo. ‘Blah, blah, blah. Estoy trabajando, estoy trabajando’. Así llevan desde que comenzaron ahí, ‘estoy trabajando’. Mientras tantos, los bomberos de Guayanilla no tienen una estación, las estaciones están todas en un estado crítico de salubridad”, afirmó Tirado.

Reiteró que la próxima semana, entre el martes o el miércoles, los bomberos llevarán una gran manifestación a La Fortaleza. Es que denunció que el responsable de la crisis que atraviesa los bomberos es el gobernador Pedro Pierluisi.

Alegó que ayer, miércoles, durante la reunión que sostuvieron con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, esta les reconoció que no ha surgido en ningún presupuesto una solicitud de aumento salarial para los bomberos. Recordó que el próximo aumento prometido, de $125, saldría del dinero captado en un impuesto de 3% que se les impuso a las aseguradoras de incendio cuando los bomberos realizan inspecciones.

“Hasta que el gobernador no asigne los fondos no pueden echarle la culpa a la Junta (de Supervisión Fiscal), si la Junta no tiene nada allí”, sentenció, al insistir en la urgencia de aumentar el salario base de los bomberos.

Ante estos señalamientos, Concepción explicó que es cierto que desde la administración de Sila María Calderón no se haya aumentado el salario base de los bomberos, que es de $1,500. Pero, dijo que solo los 140 bomberos que recién entraron a la agencia son los que cobran este salario.

Alegó que, en los pasados tres años, los bomberos han recibido tres aumentos de $125. Ahora, en julio próximo, recibirían el cuarto aumento por esa cantidad. Pero, aceptó que para los nuevos bomberos representaría su primer incremento salarial.

Comentó, además, que están identificando fondos para ver si logran solicitar a la Legislatura que en el próximo presupuesto, que entraría en vigor el 1 de julio próximo, se logra un aumento mayor al de los $125.

“Vamos a ver el comportamiento y las arcas de nosotros, ver cómo podemos identificar a dar otro aumento”, prometió el comisionado.

En cuanto al retiro, los bomberos buscan que se le extienda los beneficios a unos 500 oficiales que quedaron sin cobertura durante la negociación que se llevó para mejorar las condiciones de jubilación de los policías.

Concepción dijo desconocer cómo van los avances en estas conversaciones que se realizan con el Sistema de Retiro y la Junta de Supervisión Fiscal.

Por otro lado, el líder sindical criticó que el Negociado de Bomberos esté, supuestamente, manipulando las cifras de ausentismo. Alegó que los 225 bomberos que no acudieron a laboral esta mañana, representa un 88% de ausencia. Eso se debe a que los 1,400 oficiales trabajan en cuatro turnos diarios.

Tirado también mencionó que en la mañana de este miércoles unas 25 estaciones de bomberos, de las 96 que tiene la Isla, quedaron cerradas por falta de personal. Más, sin embargo, el comisionado señaló que ha movilizado personal de otras divisiones para que acudan a abrirlas y a prestar servicios a la ciudadanía en medio de esta emergencia.