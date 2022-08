La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inicia este jueves una ronda de vistas públicas sobre cinco proyectos de ley relacionados con los derechos reproductivos de la mujer, entre ellos, el Proyecto del Senado 693, que busca restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que las cinco medidas serán evaluadas de forma integal, como parte de un acuerdo del caucus de la mayoría popular el pasado fin de semana en Comerío. No pudo decir si las medidas legislativas tienen los votos para ser llevadas a votación al pleno cameral.

PUBLICIDAD

“No hay un acuerdo de votación porque no se puede hacer. Las reglas del caucus no permiten que acordemos votar en contra o a favor de la medida, cada persona va a votar por su propio criterio”, dijo para agregar que el tema es complicado y controversial. Recordó que el caucus popular tiene “una regla de que no se puede llegar a acuerdos de caucus para que todo el mundo vote de forma unánime en los temas de estatus y religioso”.

“Queremos buscar la manera de que ningún sector se sienta no atendido y que haya un reclamo de que no se pudieron expresar. Lo que queremos es que todos se puedan expresar”, sostuvo sin adelantar su parecer sobre las piezas legislativas. “Cuando culmine (el proceso) voy a votar, yo no me voy a esconder”, agregó el Presidente de la Cámara.

Dijo que “el plan es atender legislativamente todas las medidas que atiendan el tema del aborto por diferentes vías y que se le pidió por escrito al presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario que modificara la convocatoria de las vistas para que las personas y organizaciones que acudan a deponer hagan referencia a las cinco medidas.

Dijo que el acuerdo “fue procesal de que se atiendan todas juntas y que el resultado final sea de aplicación a las cinco medidas”. “Va a ser un solo informe y va a ser una decisión basada en el desempeño en las vistas públicas”, detalló Hernández Montañez.

Aponte Rosario dijo por su parte, que en las vistas atenderán el Proyecto del Senado 693, junto con los Proyectos de la Cámara 715, 1403, 1084 y 1410.

PUBLICIDAD

Tres de las medidas de la Cámara, son de la autoría del representante Luis Raúl Torres. El PC 1410, propone que se consulte al pueblo en un referéndum si se debe regular o restringir el aborto; el PC 715, busca crear la Ley Keishla Marlen para que se tipifique como doble asesinato, la muerte violenta contra una mujer embarazada. La medida fue radicada a raíz del asesinato en estado de gestación de la joven Keishla Marlen Rivera, por lo cual enfrenta cargos federales el boxeador Félix Verdejo.

El PC 1403, fue radicado por los representantes Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para que se mantenga en Puerto Rico la legalidad del aborto amparado en el derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.

El PC 1084 de la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz busca crear la Ley del Latido Cardíaco, para que se prohíba el aborto a partir de que se identifican los primeros latidos en el corazón del feto.

Aponte Rosario dijo que en las vistas públicas van a deponer personas y grupos a favor y en contra del aborto, así como agencias del gobierno, entre estas, los departamentos de Salud y Justicia.

Las vistas serán el 25 de agosto y continuarán el primero, ocho, 15 y 22 de septiembre.