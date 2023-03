El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela Fernández cuestionó hoy la ausencia de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera de una vista pública en la que se discutiría la falta de fondos en el organismo y sus posibles efectos sobre los próximos eventos electorales.

Varela Fernández volvió a citar a la vicepresidenta de la CEE para el próximo 9 de marzo, esta vez, bajo apercibimiento de desacato.

La Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara, que preside el representante Varela Fernández, citó al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, luego de sus expresiones públicas sobre la falta de recursos económicos en la CEE. El presidente de la CEE indicó a El Nuevo Día que no se le habían aprobado fondos para llevar a cabo las primarias de ley señaladas para junio de 2024, ni suficientes recursos para la programación y mantenimiento de las máquinas de escrutinio electrónico.

“Nuestra comisión citó al presidente de la CEE desde hace más de una semana. Cuando recibió la citación, Rosado Colomer tuvo la cortesía de comunicarse conmigo e indicarme que no podría asistir por compromisos fuera de Puerto Rico, pero que en su lugar comparecería la presidenta alterna, Padilla Rivera. Ahora, Padilla Rivera se ausenta de la vista, alegando que no está preparada para discutir los asuntos económicos de la CEE”, indicó Varela Fernández.

“Si la presidenta alterna, quien por ley está destinada a ser presidenta de la CEE en caso de ausencia del presidente, y quien no tiene funciones adicionales que no sean esas, no está preparada para rendir cuentas sobre la condición económica de la Comisión, entonces debe cuestionarse si tiene la capacidad de ocupar la posición que ostenta”, sentenció el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

A la vista pública de hoy, en el salón Audiencias 1, del Capitolio, acudieron los representantes Enrique Meléndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Dennis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad (PD).

“En nuestra comisión queremos ayudar a la CEE a identificar los recursos necesarios para que los procesos electorales se lleven a cabo de la forma correcta. Para eso, es necesario que la comisión comparezca preparada a discutir las situaciones planteadas. Por esa razón, estaremos citando a la presidenta alterna a que cumpla su deber y comparezca a vista el próximo jueves, 9 de marzo de 2023, a las 10:00 am. Esa citación será so pena de desacato”, agregó Varela Fernández.

Reacciona la presidenta alterna de la CEE

Mientras tanto, Padilla Rivera expresó en declaraciones escritas que tanto Rosado Colomer, como su persona, están dispuesta a comparecer ante la comisión cameral para deponer bajo la Resolución 734 y responder “todas las preguntas y asuntos que se deben abordar”.

No obstante, esta mencionó que el interés de la comisión que preside Varela quedará mejor servida “si le dan a la CEE la oportunidad de comparecer con su equipo completo encabezado por su Presidente, esa fue nuestra solicitud”.

“El Proyecto de la Cámara 734 es una investigación abarcadora y exhaustiva sobre la implementación del nuevo Código Electoral. Asunto de la única injerencia del Presidente de la CEE”, sostuvo.