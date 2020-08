En medio del salpafuera primarista y la confirmación de que habrá una segunda ronda en los colegios de votación en la que populares y novoprogresistas no pudieron votar, ya hay electores que pueden estar pensando en ir a la elección de otro partido, aunque ya el domingo pasado logró votar.

Es que hubo centros de votación en los que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ejerció su voto y los del Partido Popular Democrático (PNP) no o viceversa.

No obstante, intentar emitir un voto doble es ilegal, afirmó el experto en asuntos electorales y exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo.

“Eso es un delito, el voto doble es un delito en las primarias. Y, si votó por un partido no puede votar por otro partido. Eso puede hacerse en las elecciones y no en primarias. Este es un país decente y no de delincuentes”, argumentó.

Según los establece el nuevo Código Electoral en lo que respecta al voto doble, “toda persona que sin derecho a votar lograre hacerlo, o que aun teniendo derecho a votar lo hiciere más de una vez en un mismo evento electoral, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de un año ni mayor de tres años o con multa que no excederá de $5,000 o ambas penas a discreción del Tribunal.”

Acevedo señaló que “ha habido alguna instancia de invasión de primarias, pero es minoritaria”.

Intentar realizar un voto doble para los electores no es tarea fácil. Es que cuando vaya a un colegio de votación no aparecerá en las listas por ya haber votado o haber sido segregado por partido, explicó el excomisionado electoral del PNP, Hugo Pérez.

Es aquí en donde empiezan los problemas para elector que quisiera violar la ley, pues tendrá que acudir al colegio de añadidos a mano.

Esos votos añadidos a manos se envían a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de manera separada y se evalúa si el sufragio será o no contabilizado. Entre las cosas que se hace, está el evaluar si ya el elector votó por otro partido en las primarias, detalló Pérez.

“Quizás ejerció su voto, pero no será contado”, expuso.

“La realidad es que la gente piensa que es una posibilidad, pero una cosa es votar dos veces y otra cosa es que te cuenten el voto dos veces, máxime, si los partidos se intercambian las listas para evitar esa situación”, añadió.