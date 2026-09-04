Seis candidatos han oficializado su interés por ocupar la poltrona municipal de Cataño, luego de que la silla quedara vacante tras el fallecimiento del alcalde Julio Alicea Vasallo.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, compartió con Primera Hora que las seis personas incluyen a Bethzaida Rodríguez Torres, maestra retirada y viuda de Alicea Vasallo, e Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), cuyos esfuerzos para figurar como candidato ocasionó que recibiera una querella ética en su contra.

PUBLICIDAD

También están interesados Rafael A. Canino, Félix A. Matías Rodríguez, Fernando L. Cintrón Mercado y José M. Rodríguez Ocaña.

La elección especial se llevará a cabo el domingo, 27 de septiembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Alicea Vasallo falleció el 13 de agosto a consecuencia de la mielofibrosis que sufría. En el ínterin, la vicealcaldesa, María de los Ángeles Pérez, ha fungido como alcaldesa.

“Luego de esta sentida pérdida, el Código Electoral nos impone la responsabilidad de realizar un proceso, el que hemos estado llevando a cabo, según el reglamento aprobado por el directorio del PNP. Los eventos se han estado ejecutando, como de costumbre, con la rigurosidad que corresponde y así continuarán hasta el día de la elección especial en Cataño”, puntualizó el comisionado electoral de la Palma en declaraciones escritas.

Todavía falta

Vega Borges aseguró que, al mediodía de hoy, estos seis candidatos entregaron los documentos necesarios para participar de la elección especial.

Sin embargo, el comité evaluador aún tiene que analizar los documentos. Tienen hasta el 8 de septiembre para revelar si todos los candidatos cumplieron con los requerimientos de ley.

Por ende, el sorteo de posiciones en la papeleta se celebrará el 9 de septiembre. Ya para el 18 de septiembre cerrará el registro electoral y el 25 de septiembre se recolectará el voto adelantado a los confinados.