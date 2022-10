En momentos en que Puerto Rico enfrenta un aumento preocupante en feminicidios, existe una “falta de voluntad” como Estado para prevenir la violencia de género y educar sobre las consecuencias de este problema en la Isla.

Así opinó la directora ejecutiva de Hogar Ruth, Lisdel Flores, quien expuso que la situación fiscal que enfrentan las instituciones gubernamentales del país están precarizando los pocos recursos y servicios que ofrecen diversas entidades sin fines de lucro para atender y auxiliar a las sobrevivientes de este problema.

Particularmente, la líder comunitaria sostuvo los fondos del Victims of Crimes Act (VOCA), administrados por el Departamento de Justicia, han reducido a unos $10 millones en el año fiscal corriente, ha tenido un impacto grave en las operaciones de estos organismos.

Los reclamos por una mejor respuesta a la prevención de la violencia de género se manifiestan al tiempo que las cifras de feminicidios en 2022 superaron a las reportadas el año pasado. ( Xavier García )

“Hay una situación de país que no hemos atendido adecuadamente, y tenemos que admitirlo. En la medida que dejamos esas áreas sin atención, se tiene que trabajar con la prevención terciaria, que es cuando asesinan a mujeres, o cuando tienen que salir corriendo para buscar un albergue. No hay forma en la que puedas trabajar con un problema social si no es a través de prevenir y educar sobre el mismo”, indicó la trabajadora social a Primera Hora.

Las expresiones de la dirigente de Hogar Ruth, que alberga a sobrevivientes de violencia de género –mayormente aquellas que enfrentaron violencia doméstica-, se produce a días en que el país se consternara con el asesinato de Iraida Hornedo Camacho, de 57 años. Diego Figueroa, expolicía y presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), le arrebató la vida a la otrora directora de la Oficina de Desarrollo Laboral del Municipio de San Juan con dos disparos el pasado sábado, 22 de octubre.

Además, sus declaraciones se exponen en momentos en que se reportaran las muertes violentas de Zuleika Marie Fernández Rivera, de 34 años, quien pereció el pasado martes en su hogar en Río Piedras tras un impacto de proyectil de bala en el pecho. Su caso continúa bajo investigación luego que el testimonio de su pareja no fuera consistente con los hallazgos de la pesquisa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Hace falta educación con perspectiva de género

Flores sostuvo que el país se encuentra en un momento idóneo para implementar la perspectiva de género en todos los sectores de la sociedad, particularmente en el sistema educativo de la nación.

“Estamos hablando de décadas de una manifestación machista, de un sistema patriarcal, y que no acabamos de constatar, de ponernos de acuerdo, de que la educación es la pieza clave para la erradicación”, expresó.

Dicha implementación se encuentra constatado en la declaración de estado de emergencia por violencia de género que emitió el gobernador Pedro Pierluisi en enero de 2021, y que se ha extendido hasta junio de 2023.

“No hay nada más… los mismos hechos vuelven a constatar que si no trabajamos hacia una educación con perspectiva de género, o llámela como la quisieras llamar, nosotros no estamos adelantando ninguna gestión como país, y cuando hablamos sobre esta perspectiva, no solo lo hablamos desde la educación, es más bien atender la situación de la violencia desde todas las esferas, como política pública, salud y cualquier otro asunto, con una mirada sensible”, destacó.

“Esto es un tema que se ha demonizado. Hemos querido mezclar la identidad de género con la perspectiva. El primer mandatario de este país decreta una declaración de estado de emergencia que, en la misma, detalla bien claro que se iba a trabajar con un currículo con perspectiva de género. Sin embargo, en el camino, se tergiversó el tema y sus componentes de la Rama Ejecutiva no lo avalaron”, apuntaló.

El reclamo de la incorporación de dicha visión, que es avalada por diversos sistemas de la Organización de las Naciones Unidas, se produce en momentos en que el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reporta 61 feminicidios en el 2022, 8 más de los que se registraron al cierre de 2021, según reportó El Nuevo Día.

Entre los feminicidios reportados durante el año corrientes, 14 de ellos son clasificados como feminicidios íntimos, que son los casos en donde existe un vínculo entre la víctima y el agresor.

Siguen en la lucha

A pesar de los retos que enfrentan las organizaciones que ayudan a las sobrevivientes de violencia de género, Flores asegura que aún quedan entidades disponibles para ayudarlas a salir de ese ciclo peligroso.

“Todas las organizaciones, en su génesis, sabemos a lo que vinimos y lo que tenemos que trabajar”, manifestó, a la vez que recordó que hay albergues y servicios de intercesoría legal en los tribunales disponibles.

“El mensaje que me gustaría dejarles siempre a una víctima es a que recurra a esas organizaciones, que recurra a esas llamadas confidenciales, y que le den la oportunidad de ser orientada”, apuntaló.

Flores indicó que espacios como la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, así como la organización que dirige, Hogar Ruth, cuenta con recursos para ofrecer espacios seguros para aquellas mujeres que enfrentan este problema.

Igualmente, la trabajadora social indicó que la línea de ayuda del Proyecto Matria, que está disponible 24 horas y siete días, cuenta con múltiples organizaciones que cuentan con diversos servicios para sobrevivientes de violencia de género. Aquella persona que lo necesite, puede contactar al 787-489-0022.

“Hay recursos para atenderlas, no contamos con los mismos que contábamos hasta el pasado mes de septiembre a través de los fondos VOCA, por lo que muchas organizaciones tuvieron que cerrar, pero sí hay entidades que todavía brindan los servicios”, indicó.

Exigen acción al Gobierno

Por otro lado, la jefa de Hogar Ruth urgió a la oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), Ileana Espada, a que implemente los planes de trabajo que desarrolló el organismo que se desarrolló con la orden ejecutiva que decretó Pierluisi hace 18 meses.

Flores, quien indicó que su organización formó parte de los subcomités de Alianzas Estratégicas y Comunicaciones, Agresión Sexual, y Servicios, sostuvo que los trabajos que elaboraron diversas entidades para el organismo disuelto desde el 30 de junio de este año cuenta con protocolos de prevención, atención, intercesión legal, educación, esfuerzos para integrar a los municipios en la lucha contra la violencia de género, fiscalización y nuevos planes de trabajo en la Policía.

“Lo que valdría la pena saber es en qué fase se encuentra este plan de trabajo, porque, a pesar de que nosotras estuvimos ahí, ya no estamos y no sabemos”, expresó.

La denuncia se produce en momentos en que la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, aclarara que los trabajos de los entes feministas que estuvieron en el comité PARE culminaron en agosto con una reunión con la Rama Ejecutiva donde se concluyó que las agencias estatales se encargarían de implementar los trabajos.

“Nuevamente nos enfrentamos a un momento en el que los casos de feminicidios provocan una discusión pública centrada en el estado de emergencia y en la urgencia de generar acciones concretas que erradiquen la violencia de género. A nosotras nos parece importante que esa discusión pública incluya una evaluación del trabajo del gobierno para dar seguimiento a los trabajos del Comité PARE y que se pueda hacer público un informe del estado de las gestiones que se quedaron pendientes en agosto pasado”, indicó Pagán.

“Nadie es dueño de nadie”

Sylvia Puig Rivera, una estudiante de 49 años de la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Utuado, urgió a sobrevivientes de violencia de género a no permanecer callados y reconocer que la situación que vive en el momento es un problema que necesita atención.

“Definitivamente, esto no debería estar pasando. Esto se vive día a día, y no se habla de ello. Muchas mujeres y hombres no hablamos del tema”, expresó la alumna de contabilidad, quien reconoció a este medio que logró retomar sus estudios universitarios luego de culminar un matrimonio de 23 años, una relación que calificó de “difícil y dramática” luego de enfrentar un ciclo de violencia con su entonces pareja.

"Tenemos que reconocer cuando algo no está bien. Nadie es dueño de nadie", expresó Sylvia Puig Rivera, quien regresó a la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Utuado, luego de culminar un matrimonio de 23 años "difícil y dramático". ( Suministrada )

“Hay comportamientos que no son normales, que no se deben dar. Tenemos que reconocer cuando algo no está bien. Nadie es dueño de nadie. Y esto no es solo en cuestión de parejas, sino también en cuestiones laborales, hasta académicas”, sostuvo.

“Existen redes de apoyo, yo los logré encontrar con la institución, fue un respiro de vida que me ayudaron a ver la Sylvia que quería comerse el mundo a los 19 años”, destacó.

Puig Rivera expuso que si no hubiera sido por el apoyo que recibió de su familia, sus compañeros de clase y la misma institución universitaria, ella no estaría donde se encuentra en estos momentos, a punto de culminar su grado de bachillerato y encaminada a continuar estudios posgraduados.

“Yo me había matriculado a la UPR-Utuado en 1992, me casé a mis 22 años, me dediqué a mi familia y mis hijos, y entonces me separo y me divorcio, tengo 47 años, y digo: ¿Qué vas a hacer ahora, Sylvia? No fue tan fácil ni tan rápido, porque estás en una etapa de transición que te va a cambiar la vida por completo. Todo esto ocurrió de un día para otro”, explicó.

“Hay luz al final de túnel y se llega. Existen las oportunidades para mejorar”, manifestó.