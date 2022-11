Las conversaciones entre los delegados populares continuaban este sábado con tal de llegar a un entendido entre alcaldes y legisladores que permitiese subsanar las diferencias que han surgido en las últimas horas en torno a cuándo debe ser la elección del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), explicaron varios líderes entrevistados.

La fecha de la elección es el único punto que se mantiene en controversia, toda vez a que la idea de que la colectividad fuera dirigida por un comité ejecutivo hasta tanto se seleccionara al candidato a la gobernación en el 2024 se desvaneció en medio de una fuerte campaña que amenazaba a que mañana, domingo, los populares terminarían su Asamblea de Reglamento sin un reglamento aprobado.

Los alcaldes, con el apoyo de los asambleístas municipales, impulsan que la elección del presidente ocurra en mayo del próximo año. Mientras, el liderato legislativo, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, quien en la actualidad preside el PPD, no desean esa fecha, ya que coincidirá con el cierre de la sesión legislativa y la aprobación del presupuesto, explicó el alcalde de Comerío, José Antonio “Josean” Santiago. En cambio, impulsaban que la elección fuese en octubre del 2023.

Como punto medio, Santiago anunció ayer una propuesta de consenso para que la elección se realice el 25 de julio, Día de la Constitución de Puerto Rico.

Ambos grupos ya coinciden con que la elección sea abierta a todo los populares, lo que se asemejaría a una primaria de pueblo.

“Creo que el llamado tiene que ser a la sensatez. Para que todos podamos ganar y para que nadie pierda, todos tenemos que ceder”, insistió Santiago, en entrevista con Primera Hora.

Explicó que durante el día ha tenido conversaciones con delegados de la Pava para explicarle la propuesta. Insistió en que julio es un punto medio entre la propuesta de los alcaldes y la de los legisladores.

“Este posible acuerdo establece que se elimine el comité ejecutivo y las facultades que le diluía los poderes del presidente. Restituye las funciones y prerrogativa a un presidente del partido. Se mantienen las dos vicepresidencias”, enfatizó.

Dijo que también se evitaría que Dalmau fuese despedido como presidente del PPD.

“Estoy explicando a todos que he tenido la oportunidad de llamar y a colegas alcaldes que es la forma de poder tener un acuerdo que todos ganen y no pierda el PPD”, agregó.

El comerieño destacó que lo más importante es que el Reglamento quedará según fue configurado por el comité que se nombró para ello y que estuvo alrededor de siete meses realizando vistas públicas para modernizarlo. Estos esfuerzos fueron dirigidos por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

Cuando se le preguntó hoy a Hernández su postura hacia las movidas que se han reportado en las pasadas horas, dijo que “ya estamos bastante cerca de lograr un acuerdo”.

No obstante, no estipuló si accederán a mover la fecha de la elección del presidente de mayo a julio. Comentó que para ello se tenían que volver a reunir los alcaldes, hecho que no ocurriría previo a la asamblea de mañana.

“Lo que nosotros (los alcaldes) logramos es casi histórico. Creo que lo que vamos a hacer es que en la asamblea se discutirá la fecha y cada cual presentará su idea y prevalecerá la que tenga más votos”, puntualizó.

El líder de los alcaldes estipuló que lo más importante es que finalmente se le daría paso al Reglamento que se diseñó tras meses de vistas públicas.

“Estoy convencido de que la Asamblea saldremos con un Reglamento atemperado a realidad social y política. Eso va a ocurrir. Estamos bien cerca de un acuerdo general”, manifestó Hernández.

Primera Hora solicitó entrevista con el presidente del PPD para conocer su postura en esta controversia. No obstante, su portavoz de prensa, Ángel Raúl Matos, informó que Dalmau no haría expresiones previo a la asamblea.

Por su parte, el secretario general de la Pava, el exlegislador Luis Vega Ramos, vio con buenos ojos que la elección del presidente se realice el 25 de julio.

“La expectativa (de la asamblea) es que salga un reglamento de unidad y un ambiente de unidad y que desde la unidad familiar del PPD se demuestre la unidad del país para derrotar al PNP en el 2024″, sostuvo.

Vega Ramos, quien es a su vez asesor legislativo del Senado, defendió la postura de no realizar la elección del presidente en mayo. Comentó que todos reconocen que esa sesión legislativa será importante no solo por la aprobación del presupuesto de país, sino porque se prevé que se lleven a votación los cambios al Código Electoral.

“En ese sentido, hay un argumento válido para la propuesta que plantea el alcalde de Comerío. Además del simbolismo (por ser 25 de julio), es día feriado y es después de la sesión legislativa”, afirmó.

Pese a la controversia de la fecha, comentó que se ha logrado un consenso al eliminarse la propuesta de que el partido sea dirigido por un comité ejecutivo.

“La diferencia que aun quede, que sea subsanada por hombres y mujeres que son miembros de esta asamblea”, comentó Vega Ramos.

La asamblea está convocada para iniciar mañana, domingo, a la 1:00 p.m. Se realizará en la sede del PPD, en Puerta de Tierra, San Juan.