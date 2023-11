El gobernador Pedro Pierluisi se solidarizó este viernes con todos los cuidadores de pacientes de Alzheimer y demencia, ya que reconoce “lo duro” que es tener familiares que padecen de estas condiciones.

El primer ejecutivo, cuya madre padece de Alzheimer y ya no lo reconoce, aceptó, de paso, que el gobierno se queda “corto” en la ayuda que puede brindarle la pueblo para el cuido de estos pacientes.

Más, sin embargo, enfatizó que “cuenten, cuenten con ese compromiso como gobernador y realmente como alguien que también ha sido impactado en mi entorno familiar por estas enfermedades, tanto el Alzheimer como la demencia”.

PUBLICIDAD

La afirmación la hizo tras participar del Primer Encuentro de Apoyo a Cuidadores y Cuidadoras de personas diagnosticadas con Alzheimer: “Cuidando con amor”, que se realizó en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

“Este tema a mí me toca de forma personal, como lo mencioné, porque mi madre, que tengo la bendición de Dios de haberla tenido ya por 93 años, tiene la condición de Alzheimer y la tiene avanzada, y es algo, pues, que es duro para cualquier familia que enfrenta esta situación. De igual manera, mi hermano es cuidador de su esposa que tiene una condición de demencia. O sea, que este tema toca a nuestra familia y el compromiso mío en esta área, pues va más allá del que tengo en todos los temas, pues, porque me toca muy de cerca y me identifico y solidarizo con todas las familias que enfrentan estas situaciones, así como los cuidadores y cuidadoras. Que vaya mi mayor admiración a ellos y ellas, porque sé que no es fácil. Pero, deben tener una gran satisfacción cada día cuando se van a sus hogares, porque están haciendo una labor ejemplar y emulable”, precisó.

Aunque el ejecutivo dijo que le impacta el tema, reconoció que se quedan corto en la ayuda que se brinda a los cuidadores y pacientes. No obstante, expuso varias iniciativas de su administración.

A modo de ejemplo, dijo que “le hemos asignado $525,000 en los últimos dos años fiscales, en cada año fiscal $525,000, a este Centro (para la Coordinación de Servicios para Personas con Alzheimer) para que cumpla su misión. Y, por ejemplo, una de sus misiones es darle apoyo, adiestramiento a los cuidadores y cuidadoras que tenemos por todo Puerto Rico y eso es lo que está pasando aquí en el día de hoy”.

PUBLICIDAD

Se le cuestionó si el gobierno concedería alguna ayuda económica a personas que cuidan a sus familiares, pero expuso sólo la propuesta de eximirlos de trabajar si son recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Algo que nos estamos ocupando de que suceda es de que, por ejemplo, alguien que recibe el PAN, cuando hablamos de requisito de trabajo para recibirlo, que es algo que viene en camino, pues si la persona es un cuidador o una cuidadora se le exime de ese requisito porque se considera que básicamente esto es un trabajo, trabajo arduo”, sentenció.

“Y en cuanto a hacer asignaciones, sabemos que, por ejemplo, y se quedan cortas, en el gobierno hacemos asignaciones para amas de llave, que las tenemos en prácticamente todos los municipios y por todo Puerto Rico, se canalizan usualmente por el Departamento de la Familia. Recientemente, el Departamento de la Familia acaba de hacer, si no lo ha hecho, está a punto de hacerlo, porque lo sé, una asignación extraordinaria adicional para amas de llave por todo Puerto Rico, porque esas personas también están asintiendo a la población envejeciente y muchas veces en esa población es que se ven estas condiciones, o sea que está relacionado. Y seguiremos, seguiremos, esto es un área que debe ser prioritaria”, añadió.

En resumen, Pierluisi reconoció lo “duro” que se hace lidiar con estas enfermedades.

Recordó cómo su madre no lo reconoce, pese a que era su hijo predilecto.

“Tengo que estar ahí pues tratándola como si fuera pues una niña, muy chiquita, y yo sé que lo que estoy diciendo, todos los que tienen familiares con esta condición se identifican, pero nuevamente para los cuidadores y cuidadoras esto es duro, o sea porque tienen que estar ahí para que, pues, los entiendan, sigan sus instrucciones, y no es fácil, así que nuevamente reitero mi compromiso en esta área del campo de la salud, del sector de la salud”, concluyó.