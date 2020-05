A días de que se venza el plazo concedido por ley para determinar si veta o convierte en ley en proyecto que crea un nuevo Código Civil, la gobernadora Wanda Vázquez informó este viernes que todavía lo mantiene “bajo análisis”.

La primera ejecutiva tiene hasta este lunes, 1 de junio, para decidir que haría con la propuesta que cuenta con la desaprobación de activistas de los derechos homosexuales y otros sectores del país.

Durante una conferencia de prensa realizada en un almacén de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Toa Baja, Vázquez precisó que “todavía tengo reuniones de diferentes sectores para tomar el insumo”.

Añadió que “con relación al Código Civil, voy a tomar la determinación como una cuestión de derechos, como una cuestión de justicia para todo el procedimiento y ordenamiento jurídico. No me voy a dejar llevar por presiones de ninguna naturaleza que no sea que sea un Código que responda a las necesidades de los ciudadanos, un Código Civil que no se vulneren derechos adquiridos. Así que mi determinación va a ser en estricto derecho y eso es lo que estamos analizando”.

Sobre el proyecto del Código Electoral, Vázquez tampoco ha fijado una postura. Informó que la medida todavía no ha llegado a La Fortaleza para poderla evaluar.