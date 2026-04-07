La jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), María del Mar Mateu Meléndez, reveló este martes que su madre, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez Altieri, quien en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud, se encuentra actualmente recibiendo tratamiento de diálisis y quimioterapia.

En entrevista con NotiUno, Mateu Meléndez expresó que la exfuncionaria “es paciente de diálisis y está en quimio (quimioterapia)”.

Mateu Meléndez afirmó, sin ofrecer detalles adicionales, que su progenitora es “una luchadora y sigue dando la batalla”.

En febrero de 2020, Meléndez Altieri reveló que fue operada de un tumor durante las navidades de 2019, aunque no precisó el tipo. Posteriormente, en mayo de 2020, informó que había completado su último tratamiento.

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Más adelante, en noviembre de 2022, Meléndez Altieri informó que fue dada de alta tras permanecer un mes hospitalizada en Centro Médico. Según trascendió en medios locales, Meléndez Altieri sufrió un fallo renal.

La exalcaldesa se alejó de la vida pública en 2023 para priorizar su salud y compartir más tiempo con su familia.

Meléndez Altieri fungió como alcaldesa de Ponce por el Partido Nuevo Progresista durante 12 años. También ocupó el cargo de delegada congresional. Antes de incursionar en la política, se desempeñó como dentista.