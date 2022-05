La comisionada residente Jenniffer González Colón se expresó con “rabia y decepción” por la supuesta corrupción de la que fueron imputados los alcaldes de Aguas Buenas, Javier García Pérez, y Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, en el Tribunal Federal.

Ambos alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se declararon no culpables de conspiración, soborno y extorsión luego de los arrestos que diligenciaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) durante la mañana de hoy.

González Colón consideró que estas acusaciones estropean el desembolso de fondos federales para la isla.

“Rabia y decepción de ver otra noticia donde se acusa a funcionarios públicos de faltar a la confianza al pueblo. Conozco de años a los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao y me sorprende que mientras trabajábamos para avanzar con la reconstrucción de sus respectivos municipios, según las acusaciones, le estuvieran fallando a su pueblo a escondidas. Tengo que reconocer al equipo del FBI por el trabajo que hacen para salvaguardar la integridad del servicio público”, manifestó la funcionaria.

“Como comisionada residente esta noticia vuelve a lacerar los avances que tenemos en D.C. con la aprobación y flujo de fondos federales. Como vicepresidenta del PNP exijo que ambos alcaldes se desliguen de sus puestos para darle espacio a la continuidad de los trabajos de reorganización y que ellos se enfoquen en su caso judicial. Como puertorriqueña hago un llamado a la sensatez de todo servidor público, no importa su afiliación partidista”, expresó.

González Colón también pidió sus renuncias o que la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente los suspenda.

“El voto de confianza del pueblo no puede ser violado, nosotros tenemos un mandato de velar por los mejores intereses de la gente y es a la gente a quien nos debemos, no al lucro personal, cada uno revalúe su desempeño. Los puertorriqueños no toleramos la corrupción, venga de donde venga”, sostuvo.

Según la Fiscalía federal, los alcaldes habrían aceptado pagos en efectivo a cambio de otorgar contratos a empresas que se dedican al recogido de basura y al servicio de asfalto y pavimentación.

Los arrestos de García Pérez y Vargas Rodríguez se suman a los recientes casos de corrupción contra los exalcaldes Félix “El Cano” Delgado Montalvo (Cataño), Ángel Pérez Otero (Guaynabo) y Eduardo Cintrón Suárez (Guayama).